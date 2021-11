Déi ganz ëffentlech Debatt iwwer d‘Impfungen an d‘Restriktioune gëtt aktuell vun enger Stëmm dominéiert - där vun de Marche-Blanche-Aktivisten. Dat misst net sinn, fënnt d’Annick Goerens den Dënschdeg de Mëtteg a sengem Commentaire.

Wou sidd dir? Wou sinn déi ronn 80 Prozent (vu Leit iwwer 12 Joer), déi sech bis ewell eng 1. Kéier impfe gelooss hunn? Firwat héiert een iech net? Wéi kann et sinn, dass an dësem demokratesche Staat Manipulateuren, Konspirationnisten a Corona-Leegner déi ëffentlech Meenung an de politeschen Discours dominéieren?

Wou ass de Verstand?

Wéi kann et sinn, dass de Gros vun de Commentairen op de soziale Reseaue vu Leit geschriwwe ginn, déi am beschte Fall hir Pseudo-Bistro-Wourechten erausposaunen an am schlëmmste Fall Lige verbreeden?



Wou sidd dir 80 Prozent? Dir hutt iech och picke gelooss. Dir hutt de Choix geholl, an dat obwuel ganz vill Leit onsécher waren, mat Angscht an Zweiwel geplot waren. Firwat? Primär well de Vaccin engem selwer Schutz gëtt virun engem schwéiere Verlaf.

Mee dat eleng huet mech perséinlech zum Beispill net zum impfe beweegt. Ech si jonk, sportlech, ernäre mech gesond, fëmmen net – mäin Immunsystem ass “Top a Form”, seet mäi léiwen Dokter mir ëmmer. Mäi Risiko um Corona schwéier krank ze ginn, ass also éischter geréng. Mä d‘Recht, fir meng Fräiheet auszeliewen, hält do op, wou ech dem Anere seng Fräiheet a Gefor bréngen. Ech sinn een Deel vun dëser Gesellschaft – genee wéi al Leit, Leit mat enger Behënnerung, chronesch krank Leit, Persoune mat auto-immunitären Defiziter… an et geet hei och ëm si.

Ech kann iech just un d’Häerz leeën, fir iech déi nei Publicitéit vun der däitscher Discount-Ketten Penny unzekucken. Dora gëtt thematiséiert, wéi ville Jonken hir Jugend geklaut gouf duerch de Corona, d’Restriktiounen, de Social Distancing… a mat den aktuellen Zuelen ass sou och keen Enn en Vue.

Jo, de Vaccin ass net perfekt.

Jo, et soll an et muss ee Froe stellen…

iwwer d’Proportionalitéit vu Mesuren

iwwer d’Effikassitéit vum Vaccin

iwwer d’Fro, ob et néideg ass, fir Kanner impfen ze loossen, wa se riskéieren doduerch méi krank ze ginn, wéi duerch de Virus selwer

oder iwwer Profit-gedriwwe Pharma-Konzerner, déi Sue mat dëser Pandemie verdéngen an och neie méi effikasse Vaccin (géint d'Delta-Variant) an de Frigoe leien hunn, mee fir d’éischt deen ale sprëtzen, well dee muss jo fort an e kascht Suen.

Kritik ass ëmmer berechtegt. Mee wou sinn déi rational Stëmmen, déi Kritik erhiewen? Wou sinn d‘Dokteren, d‘Fuerscher an och déi Leit mat Verstand déi "off the mic" vun hire Bedenke schwätzen, mee sech net an der Ëffentlechkeet äusseren.

Dir hutt Recht ze kritiséieren an och är Gedanken auszeschwätzen, wëll eben esou huele mer och déi Leit mat, déi sech duerch Angscht an Onsécherheet bis ewell nach net impfe gelooss hunn.

Dat ass den Debat, dee mer brauchen, mee dee mer net genuch hunn.

Moderat Stëmmen, déi justifiéiert Doutten hunn. An déi ginn et… mee weist iech endlech.

Kommt bei eis virun de Mikro, diskutéiert an iwwerloosst net den Discours enger Minoritéit, déi d‘Wëssenschaft als Farce dohinner stellt a behaapt, et géing een duerch de Vaccin zum Beispill onfruchtbar ginn a Schlëmmeres.

Ech weisen dobäi ganz däitlech mam Fanger an d’Richtung vun de Marche-Blanche-Matleefer. Dir verstoppt iech hannert der Anonymitéit, wat feig ass. Dir stellt iech net eise journalistesche Froen. Dir handelt mat alternative Fakten a verdréint d’Realitéit. Dir mëssbraucht d’Onsécherheet vu ville Leit, stellt d’Medien dohinner, wéi wa se een Deel vum Staatsapparat wären a maacht et wéi Trump, Bolsonaro, Orban a Co. a schwätzt vu Fake News.

Genee sou wéi dir den Numm vun dëse Maniffen accaparéiert a fir är Zwecker mëssbraucht, sou maacht der et och mat Fakten. Dir huelt de klassesche Wee vun der Victimiséierung. Dir stellt iech dohin, wéi wann dir géingt ënnerdréckt ginn a maacht degoûtant Analogië mat Judden am Zweete Weltkrich a gitt souguer sou wäit, iech e giele Stär opzepechen. Jo dat war am Ausland de Fall, mee wann ee sech net dovunner hei am Land distanzéiert, da mécht ee sech mat schëlleg.

Wat sinn 2.000-5.000 Leit géint 440.000. Leit, déi schonn eng 1. Impfung kruten? Loosst dat Gebrëlls op de sozialen Netzwierker net einfach esou stoen.

Lëtzebuerger sinn traditionell Konsens-Mënschen a mësche sech net gären an, fräi nom Motto "Der Klügere gibt nach”. Mee et dierf een d'ëffentlech Meenung net Leit iwwerloossen, déi just een Zil hunn – d’Gesellschaft ze splécken.

Dëst ass een Appell un iech 80 Prozent an och un déi Leit, déi einfach just Doutten an Angscht hunn. Et ass een Appell un äre Verstand an un äre Courage. Reegt Iech endlech op! Indignez-Vous!