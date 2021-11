Am Politmonitor sinn d'Käpp gerullt - de gefrote Wieler stoung un der Guillotine an huet seng komplett Souveränitéit spille gelooss, fir et de Politiker lafen ze loossen. Queesch duerch d'Bänk goufen et Datze fir déi 35 Käpp, wou no Sympathie a Kompetenz gefrot gouf - fir de Roy Grotz u sech een normale Virgang zu dësem Ament.

Genee - wëll et sinn all déi kleng Affärercher a Gemauschels, déi dann awer hänke bleiwen, wann d'Leit gefrot ginn, fir hire gewielte Vertrieder Punkten ze verdeelen... D'Minus 8 fir de Staatsminister si sécher och zum Deel dem Ofschreiwen op der Uni, mee vläicht och dem méigleche Besuch an engem Strip-Club geschëlt, iwwerdeem beim Carole Dieschbourg alles wat mat Geneemegungen am Naturschutzberäich an Ausbau vun engem Ieselsstall och nach ëmmer an de Käpp ronderëm geeschtert.

Commentaire vum Roy Grotz

Méi komfortabel ass dann de Plus 3 vun engem Chamberpresident ze gesinn, well wann de Fernand Etgen heiansdo mat senger Klack bimmelt an seng Klass mat de 60 méi oder manner manéierlechen Dammen an Häre probéiert an de Grëff ze kréien, kréint keen Hunn duerno.

Den Dan Kersch ass mat der Annonce vu sengem eminenten Depart op eemol ëm plus 2 am Opwand, de Claude Wiseler geet mat der Causa Engel ëm Minus 9 an de Keller, iwwerdeem d'Familljeministesch mat de Minus 8 an de Police-Minister Kox mat Minus 6 Punkten och net ëm hir Jobs, Ministesch-Chaufferen a -Ressorten ze beneide sinn.

Sou haart a reell kann d'Polit-Welt sinn, sou séier strooft d'Vollek of, souguer d'LSAP Darlinge vun der Natioun - Asselborn a Lenert - béisse 4 an 3 Punkten an - mee kënne sécher sinn, ni vum Gewënner-Podium erof gestouss ze ginn.

Ech héieren déi 35 elo ewell soen: Papperlapapp - e Sondage ass eng Momentopnam, et ass just eng vergréissert Foto vun enger Ambiance am Land, domat ass dach keng Politik ze maachen. Sécher, et ass e Sondage, dee bei engem Echantillon vu ronn 1.000 Wieler gemaach gouf. Mä dat an engem kruzialen Ament, wou mer an der véierter Pandemie-Well dra sinn, an engem Abléck, wou all gudde Freideg e puer dausend verkleet Egoisten, a wäissen an onschëllege Läindicher, fir hire Cortège an der frëscher Loft sinn. A mir matten an enger Campagne stiechen, wou eng Partei probéiert, ënnert dem Deckmäntelche vun der absolutter Transparenz d'Verfassungsrevisioun ze mëssbrauchen, fir hir komplett abstrus Fantasien un d'Fra an de Mann ze bréngen.

Et ass deen Ament, wou eng CSV eng x-te Kéier eng Pirouette dréit, a lo nees awer net fir de Referendum ass, a simultan an de Märeien Ënnerschrëfte-Lëschten ausleien, fir datt genuch Leit hire Krop maachen, fir datt et zu engem Volleksvote kënnt. Dat iwwert en Text, deen onbedéngt néideg iwwerschafft an ugepasst gehéiert, a fir dee sech iwwer Joerzéngten allerhéchstens Riichter oder Politikwëssenschaftler bekëmmert hunn.

Wat ass aus eisem Lëtzebuerg ginn, dat sech opreegt iwwer Terrainspräisser a Stauen?

Iwwer anscheinend op eemol ze vill auslännesch Leit am Land, déi mer awer viru Joerzéngten net séier genuch erbäi kruten, fir dee Räichtum ze schaffen, op deem sech haut gutt a kamoud "Wäiss Cortègen" organiséiere loossen"?

Schumme muss Ee sech...

Ech hätt léiwer méi Engagement a Matgefill fir Leit, déi net op der Sonnesäit vum Liewe stinn; Empathie an Astoe fir eng Cause - an net dommt a bëllegt Gebierels, wann ee mengt musse géint Vaccinen ze jäizen, ouni och nëmmen een Abléck mussen ze fäerten, fir vun eisem Gesondheetssystem net opgefaangen ze ginn, wann de Covid da bis zouschléit.

Ech weess, datt esou Appeller wéi dësen nëmme bei Deenen ukommen, déi och oppe si fir hir Matmënschen, an net nëmmen op hire klengen Nuebel kucken, ouni sech ëm d'allgemengt Wuel ze këmmeren. Ech weess och, datt vill Leit net wëssen, datt d'Jäize fir Fräiheeten e seelen dommen Ausdrock vun Egoissem ass.

Ech weess awer och, datt zum Beispill Leit, déi sech an engem Facebook-Grupp fir de Gesondheetssecteur staark maachen, och dëst Land ausmaachen, an och wiele ginn an eeben och hiert Wuert matzeschwätzen hunn... An dat mécht Hoffnung - a weist, datt d'Politik muss Courage weisen an net de Populisten d'Feld iwwerloossen. Leider ass dat ewell de Fall.