Corona nervt. Elo geschwënn zwee Joer laang. Corona mécht och krank, deels ganz vill esou guer, a Leit stierwen.

Et gëtt eng Impfung. De Virus ass zwar e Schratt viraus. Mä de Vaccin schützt a verhënnert schwéier Krankheetsverleef an Doudesfäll. Et gëtt keng Alternativ zur Impfung, mengt d’Carine Lemmer de Mëtteg a sengem Commentaire...

Wat wier d’Alternativ zur Impfung? Eng natierlech Immuniséierung.

Schweden huet dat probéiert, wéi d’Variant nach méi harmlos war. Dat huet enorm vill Doudeger kascht. An engem Land, dat dënn besidelt ass. Bei eis wëll ech also net wëssen, wat dat géif bedeiten, fir de Virus lafen ze loossen.

Ech verstinn theoretesch, datt ee sech net wëll impfe loossen. Ech hätt och gären op déi Sprëtze verzicht. Wéilt mer keng Gedanke maachen, ob ech meng Kanner soll impfe loossen. Mä ech gesi beim beschte Wëllen keng aner Alternativ.

Déi, déi behaapten, et wär alles iwwerdriwwen a mir géife belu ginn. A wee weess, ob et de Virus wierklech gëtt? Dorobber wëll ech hei net agoen, dat ass – menger Meenung no – einfach nëmmen nieft der Plack. Fakt ass, do wou d’Impfquot méi héich ass, besonnesch bei den eelere Leit, sinn d’Infektioune manner héich an d’Spideeler manner gefuerdert. Den Impftaux an den Impfschutz mussen also och hei am Land an d’Luucht goen.

De Ruff no Fräiheet ass fir mech haaptsächlech Egoismus. Mir kënnen net just maachen, wat mir wëllen. Fräiheet an enger Gemeinschaft heescht och Verantwortung. D’Mënschen sinn awer anscheinend nëmme begrenzt solidaresch.

Mir si leider net op deem Niveau, wou eng Coronainfektioun an eng vläicht néideg Behandlung just eng Privatsaach ass. Et huet en Impakt op de ganze Gesondheetssystem an op d’Gesondheetspersonal. Ouni Schutz stécht ee méi un an d’Pandemie dréit weider.

Mir brauchen also méi Impfungen. Et deet sech awer net vill bei den 1. Dosissen. Déi, déi bis ewell net wollten, sinn zéi. Vill wëlle sech der entretemps aus Prinzip net impfe loossen, schéngt es mer.

D’Regierung wëll Récksiicht huelen op jiddereen. Ass zaghaft bei Decisiounen. Déi Stater Buergermeeschtesch ënnerstëtzt ganz staark d’Testen amplaz d’Impfen, eréischt elo gëtt et och en Impfzenter. Eng richteg Impfwoch kënnt eréischt am Dezember. Déi einfach Schnelltester ware laang erlaabt. Et däerf ee kee froen, ob e geimpft ass. 2G wëll een net, Impfflicht scho guer net. Mä d’Fro ass, ob een derlaanscht kënnt.

Et kann ee sech schwéier virstellen, datt déi aktuell Mesuren duer ginn. E Lockdown oder souguer nees eng Ausgangsspär– wat en enormen Agrëff ass an engem säi Liewen – wären awer schrecklech. Besonnesch wann et eng Alternativ gëtt.