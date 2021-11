D'Omikron-Variant mécht Suergen. De Coronavirus verwandelt sech ëmmer nees an e gëtt keng Rou. D'Feeler vum Summer – eng gewëss Naivitéit an eng schwaach Impfquot-zwéngen d'Regierung awer elo nees nei Mesuren ze huelen. D'Lëtzebuerger kommen elo mol nach laanscht déi streng Restriktiounen, wéi mir se leschte Wanter kannt hunn. De Pierre Jans hofft, dass déi nei Mesuren duerginn.

De Commentaire vum Pierre Jans

Et kéint e latzege Wanter gi fir Leit, déi net scho Covid haten, a bis elo net geimpft sinn. Ausser am ëffentleche Raum dobaussen an doheem: iwwerall do wou een seng Fräizäit ka genéissen gëllt den 2G.

De Leit am Horeca-Secteur an dem Evenementiel wäert e Steen vum Häerz gefall sinn. Och wa verschiddener elo scho kloen, dass wéinst de schlechte Prognosen vill Reservatiounen annuléiert ginn. Si dierfen op d'mannst weider Clienten empfänken, ausser déi ouni valabelen CovidCheck. Zertifiéiert Tester gëllen dobäi net méi.

Gréisser Concerte mat honnerten Spectateuren ouni Mask bleiwe méiglech. Fir meng Fräizäit-Gestaltung begréissen ech dat, mä géint en 2G+ hätt ech mech och net gewiert. E Schnelltest wär dach just eng weider Sécherheet an net schrecklech opwänneg. Vill Etablissementer hu schonn Erfarung mat der Logistik.

Ech hunn ni verstanen, ewéi ee sech sou wéineg kooperativ weise kann: mä et ass bei den Zertifikae vill gefuddelt ginn. Gutt, dass d‘Regierung do eng Lacune zoumécht. An Zukunft kënnen Patronen d'Identitéit zesummen mam CovidCheck froen. E Restaurateur ass awer da mat responsabel, wann hie Clientë mat engem falsche QR-Code eraléisst.

Den obligatoreschen 3G-Regimm op der Aarbecht ass nach net fir haut a muer. Mol kucken, ob sech dann effektiv nach méi Leit bis an de Januar eran impfe loossen. D'Covid-Tester si jo manner laang valabel.

Déi annoncéiert Mesurë kann ee fir déi aktuell Situatioun justifiéiert fannen. Et kann een et awer och Pilotage à vue nennen.

Aktuell ass et op eisen Intensivstatiounen am Verglach mam viregte Wanter nach roueg. Exponentielle Wuesstem heescht awer, dass et laang ka gutt ausgesinn, bis d‘Spideeler da vun engem Dag op deen aneren iwwerlaascht sinn.

Bei der Impfquot ass nach vill Loft no uewen. Den Taux, deen et brauch, fir iwwerhaapt en Enn vun der Pandemie an Aussiicht ze stellen, läit spéitstens mat der Arrivée vum Omikron bei op d'mannst 90 Prozent. Am Fong misst awer jidderee geimpft sinn.

Eng allgemeng Impfflicht wär effektiv e richtegen Agrëff an eis Fräiheet. Se géing d'Recht op kierperlech Integritéit empfindlech touchéieren. Mä d'Regierung hätt genuch Argumenter, fir se ze legitiméieren. Jidderee hat an huet d'Méiglechkeet de Vaccin ze kréien. D'Wëssenschaft ënnermauert d'Wierksamkeet vun den Impfstoffer. An da géife jo och Mesuren, déi de Premier och gëschter net ausgeschloss huet - virop Kontaktbeschränkungen an e Lockdown - massiv an eis Grondrechter agräifen. A déi si vill méi nerveg, ewéi eng Piqûre oder zwou... ok... besser dräi.

Mat der Impfung hu mer eng – certe mat ganz wéinegen Ausnamen - sécher Mesure géint de Virus. Dofir kéint och de Staat vun de Biergerinnen a Bierger afuerderen, sech solidaresch ze weisen. Déi Leit, déi sech net impfe loossen, riskéieren net nëmmen hiert Liewen, mä eben och deenen aneren hiert. Deene soen ech, dass een och nach prinzipiell géint de Vaccin ka sinn, wann een geimpft ass. Et ass souguer méi confortabel.

D'Regierung wëll eng Impfflicht vermeiden. Si hëlt Mesurë fir déi Geimpft virum Virus ze protegéieren. An déi Net-Geimpft viru sech selwer.