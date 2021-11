Wat en Dag! D'LSAP confirméiert hir zwee Pensionnaires-Departe Kersch a Schneider, d'DP mellt als "Fait divers" den Depart vum bloe Finanzminister Gramegna an d'Sonndesfro weist op en déiwe Malaise an der Politik hin. De Roy Grotz ass "e bëssen" aus alle Wolleke gefall..

Tescheruff Regierung a Sonndesfro / Commentaire Roy Grotz

..mä ech bleiwe pragmatesch - an awer iwwerrascht, dat muss ech zouginn.

Wéi kann an engem Sondage erauskommen, wou déi populäerst Politiker am Land Bettel, Lenert an Asselborn heeschen, en Dënschdeg op eemol d'DP par Rapport zu de leschte Walen dräi Sëtz verléiert?

Wéi kann et sinn - vue d'schwaacht Ofschneide vu grénge Ministeren am rezente Politmonitor d'viregt Woch - datt déi Gréng just ee Sëtz verléieren an d'LSAP - no der Annonce vum Ofdanke vun den zwee ongekréinte Kinneke Kersch a Schneider - souguer ëm zwee Sëtz op 12 géifen zouleeën?

Ass dat ze verstoen?

Ass dat z'interpretéieren?

Jo - kloer - exzeptionell Zäite maachen och exzeptionell Resultater a Sondagen aus.

D'Stëmmung am Land ass kontra-politesch - d'Ambiance ass hyper-emotionaliséiert an hin an hier gerappt, duerch eng dagdeeglech Corona-Psychos, beruffen Impf-Kritiker mat ochsegen Medezinner un hirer Säit, nei proklaméiert Verfaassungs-Manifestanten, Chrëschtmäert-Sympathisanten a jiddwereen soss, dee wëll op den Anti-1, 2, 3 oder 4G Zuch sprangen, just, wéi et em grad an de Krom passt.

Et sinn a wäerten et och bleiwen, déi ronn 100.000 Leit am Land, déi sech an hirem ur-eegenem Egoissem net impfe gelooss hunn an dat och net wäerte loossen - si goufen et nach ëmmer - mat hinnen hu mer nach ëmmer gelieft - fréier war et just fir d'Fuesent, wéi se op d'Kavalkade koumen, lo gesi mer dat inzenéiert bëllegt Verkleets op eemol och Freides a soss - loosse mer hinnen hir Fräiheet - Dadaismus muss sinn - mä mam 2G sinn dës Leit gehéierlech ausgebremst. Gutt sou - sou hu se hir Fräiheet nees zréck!

D'Sonndesfro seet näischt anescht aus: D'Leit hu kee richtegt Vertrauen an d'Majoritéit méi, d'Dräier-Koalitioun gëtt ofgestrooft a fält ënnert 30 Sëtz - d'CSV profitéiert null - verléiert sechs Sëtz a gëtt lo op 15 Sëtz zesummegestaucht. D'LSAP reagéiert an ersetzt zwee meritéiert erfuere Ministeren duerch déi zwee jonk a frësch Käpp Engel an Haagen. An d'DP weess net wéi hir geschitt a muss in extremis e gewëtzten Triple-A-Finanz-Politiker wéi den Ex-Ambassadeur Gramegna op eemol duerch en neien Tresorier ersetzen.

Spannend Zäiten: D'CSV rëtscht an d'Paragë komplett of, do wou se higehéiert - eng Zweeër-Koalitioun ass an Zukunft onméiglech, d'riets Borde vun ADR a Pirate leeën déck zou an déi Gréng rudderen um Klima-Changement monter mat a maache gutt Minn zum béise Sécherheets-Spillchen.

Eist Land ass zerrappt - oneens - steet net méi hannert enger klorer Linn a weess net méi wou an ob et nach en eenzege politesche Leader soll ginn.

Santer a Juncker si passé, mä och Bettel schéngt kee Kompass méi ze sinn - schlecht Zäite fir Politik ze maachen - mä gutt Zäite fir ze weisen, datt een et kann a ka fir Land a Leit astoen - solidaresch, grued, empathesch, onpoleemesch, gro ugedoen - net just wäiss an datt et méi Faarwen an Iwwerzeegunge brauch fir e Land an d'Zukunft ze féieren, wéi mir et sinn.