Et goufen ugangs der Woch laang Schlaangen op deene Plazen, op deenen ee sech kann impfe loossen. D’Annonce, datt d’Leit, déi zweemol AstraZeneca kruten, sech schonn no 4 Méint kënnen de Rappell sprëtze loossen, huet d’Impfzentren séier gefëllt, Dany Rasqué.

E Commentaire vum Dany Rasqué

Elo kann ee soen, datt dat e gutt Zeechen ass. Wat mécht an Zäiten vun enger neier Omikron-Variant an héijen Infektiounszuelen méi Courage wéi voll Impfzentren?

Lauter Leit, déi der Wëssenschaft vertrauen, deenen een net déi nächst Méint ëmmer erëm muss erklären, firwat et wichteg ass, d’Impfung nach eng Kéier opzefrëschen an déi hiert dozou bäidroen, datt mer aus deem Schlamassel eraus kommen, an deem mer schonn zënter bal 2 Joer sinn? Leit, déi déi eenzeg Waff wëllen notzen, déi et am Kampf géint de Virus gëtt.

Si weise grad op en Neits, datt et kee Grond gëtt, fir ze fäerten, schliisslech hu Si net just déi éischt, mä och nach déi zweet Dosis vum Vaccin iwwerlieft a se stinn och fir eng drëtt Dosis fräiwëlleg an der Schlaang.

Suboptimal ass et dann natierlech, wann et an där Schlaang net viru geet, d’Santé de Stuerm vun den Impfwëllegen net gemeeschtert kritt. Jo, d’Annonce vum Premier e Méindeg den Owend huet bei de 45.000 Mënschen, mat AstraZeneca, dofir gesuergt, datt se sech méi spontan wollten impfe loossen, datt se net méi wollte waarden. Méiglecherweis hätt een awer genee dat kënne virausgesinn. D'Santé muss sech op d’mannst d’Fro gefale loossen, ob ee sech net besser op déi Situatioun hätt kënne virbereeden.

24 Stonnen no der Annonce d’Leit mussen ze bremsen, andeems ee seet, datt se awer elo just nach mat Rendezvous an den Impfzenter kënne goen, ass ee Schratt, deen éischter kontraproduktiv ass.

Amplaz grad elo alles drun ze setzen, d’Leit esou séier wéi méiglech mat enger drëtter Dosis ze zerwéieren, klappt d'Organisatioun net. De Mantra "Impfen, impfen, impfen" notzt do dann och Näischt méi.

D’Kommunikatioun vu Santé a Staatsministère war och an dësem Fall net glécklech, well een net direkt eraus gelies huet, ob ee sech dann elo nach ouni Rendezvous an engem Pop-Up-Impfzenter dierf an d’Rei stellen, ob een nach dierf bei e Generalist goen oder ob een awer muss waarden, bis een erëm eng Invitatioun an der Bréifkëscht huet.

Déi gutt Noriicht: jo an de Pop-Up-Zenteren a bei de Generalist kann een ouni Invitatioun goen, wann een d’Konditiounen erfëllt an Zäit huet.



Impfen an der Apdikt – dat war eng aner Iddi, fir méi séier an der Impfcampagne virun ze kommen, se fält awer bis op Weideres flaach. Zwar wier de Wëllen do gewiescht, mä de Gesetztext gefält dem Staatsrot net. Déi héich Kierperschaft kritiséiert, datt et juristesch Onkloerheete gëtt, datt Äntwerten op pertinent Froe feelen an dat ass eben net déi éischte Kéier.

Vläicht war d’Regierung an de leschten Deeg ze vill mat sech selwer beschäftegt, mä bei den Zuelen, déi dräi Wochen virun de Feierdeeg um Enn vum Joer weider klammen, wier et net vu Muttwëll, sech erëm méi op de Virus ze konzentréieren.