Wat de Weekend an der Stad geschitt ass, ass intolerabel an dat wäert och net ouni Suitte bleiwen. Däers ass de François Aulner sech an dësem Tëscheruff sécher.

Protester sinn Deel vum demokratesche System, mä e Chrëschtmaart stiermen a beschiedegen, d'privat Haiser vu Politiker belageren oder nach Politiker a Journaliste menacéieren an intimidéieren, dat huet an enger Demokratie, trotz alle schwierege Mesurë géint de Covid, näischt verluer. Jo verschidde Mesurë gi wäit, mä se baséieren op fundéiert a kontrovers wëssenschaftlech a politesch duerchdiskutéierten Decisiounen, déi duerch eis demokratesch Institutioun gaange sinn. Wëll hei tatsächlech eng Minoritéit vu gewaltbereete Leit der Majoritéit vun de Leit hir Visioun vun der Welt imposéieren?

Wien diktéiert hei gär?

Fält deenen, déi no "Liberté" ruffen a vun "Diktatur" schwätzen an dofir d'Barrièrë beim Chrëschtmaart auserneegeholl hunn, net op, datt et si am Fong sinn, déi d'Demokratie mat Féiss trëppelen? Datt ënnert den Organisateuren ausgerechent ee Kommunist ass, deen de syreschen Diktator Bashar Al Assad verherrlecht, der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer Reprochë mécht, faschistesch ze sinn, spéitstens da weess een, datt een et hei mat Wansinn ze dinn huet.

Nach méi schlëmm ass dann de Verglach mam Holocaust. Ze behaapten, mir stéingen am Ufank vun engem System mat Konzentratiounscampen, dat weist just, wéi dephaséiert, paranoid, mä virun allem egoistesch déi Leit fonctionéieren. Et fält hinnen einfach net op, wéi esou e Verharmlose vum Holocaust eng riicht an d'Gesiicht vun den Affer ass. D'Affer vum Faschismus, déi goufe verfollegt, enteegent, gefoltert an ermort. A villes méi nach. Déi kruten net just gesot, se solle sech impfe loossen oder soss net däerfen op de Chrëschtmaart ze goen.

Tëscheruff vum François Aulner

Déi récksiichtslos Leit vum Weekend manövréiere sech ëmmer méi an de gesellschaftlechen Abseits. Genee ewéi déi geckeg Leit, déi am Januar zu Washington de Kapitol gestiermt hunn. D'Fro, déi d'Gesellschaft sech elo muss stellen, ass: Wéi geet ee mat Leit ëm, déi demokratesch Wäerter an Institutiounen net respektéieren? Och am Ausland gëtt no Äntwerte gesicht.

#etgeetelodéckduer

Engersäits mussen d'Institutiounen, och d'Zivilgesellschaft an d'Medie weisen, wéi Demokratie richteg fonctionéiert. Kritik erlaben do, wou se berechtegt ass, an op legitim Froen Äntwerte liwweren. Op der anerer Säit muss et Poursuitte gi fir déi, déi net un Demokratie gleewen an dat mat Gewalt zum Ausdrock bruecht hunn. Dofir ginn et genuch Dispositiounen an onse Gesetzer, zum Beispill wéinst "menaces", "atteinte à biens privés", wéinst "trouble à l'ordre public". Am Géigesaz zu Diktaturen, wou aktuell komescherweis keng Demonstratioune sinn, kréien d'Leit hei am Land e faire Prozess gemaach. Mä spéitstens no dësem Weekend wäerte Police a Justiz verstanen hunn, datt et elo duer geet an et musse Poursuitte ginn.

A wéi de Chefredakter vum 100,7 de Jean-Claude Franck, e Sonndeg scho ganz richteg ausgedréckt huet: och déi, déi stëppelen an hetzen, mussen zur Rechenschaft gezu ginn. Och de Roy Reding oder d'Sylvie Mischel vun der ADR droe mat Verantwortung fir wat geschitt ass. Well et geet net duer, sech vun e puer Randaléierer ze distanzéieren an an Engems awer ëmmer rëm drun z'erënneren, datt et ëm Meenungsfräiheet géing goen. Nee effektiv: Wat e Samschdeg geschitt ass, huet näischt méi mat Meenungsfräiheet ze dinn.