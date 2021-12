Gëschter ass zu Berlin déi nei däitsch Regierung vereedegt ginn. Un hirer Spëtzt den SPD-Politiker Olaf Scholz.

Zesumme mam Christian Lindner vun der FDP an dem Robert Habeck vun deene Gréngen, forméiert hien d‘Spëtzt vun dëser Dräierkoalitioun. An obschonn, déi nei Regierung mat 8 Männer a 7 Fraen, bal paritéitesch ass, stinn un hirer Spëtzt 3 Männer. E Bild, un deem sech d‘Maxime Gillen stéiert. „Do wou Decisioune geholl ginn, sollen och Fraen um Dësch sinn“, esou déi zukünfteg Finanzministesch Yuriko Backes am RTL-Interview dës Woch. Si selwer wäert hei am Land déi éischte Fra op dësem Posten sinn. An dat an enger Regierung, déi bei Wäitem manner equilibréiert ass, wéi déi däitsch. Hei am Land sinn 11 Ministerposte mat Männer besat an nëmme 6 mat Fraen. A bis am Januar nächst Joer d‘Paulette Lenert Vizepremier gëtt, stinn och hei dräi Männer un der Spëtzt vun der Dräierkoalitioun. Eng realistesch an equilibréiert Representatioun vun eiser Gesellschaft gesäit anescht aus.

Dass Fraen an der Politik weltwäit enorm ënnerrepresentéiert sinn ass wuel net nei, ma ech hätt awer erwaart, dass am Joer 2021 eng nei däitsch Regierung mam gudde Beispill géif virgoen. Ëmmerhin hat Däitschland jo scho 16 Joer laang eng Fra als Regierungscheffin. Ma de leschte Walkampf huet leider alt erëm gewisen, wéi wäit och déi Däitsch nach dovun ewech sinn hir männlech a weiblech Spëtzepolitiker d‘selwecht ze behandelen.

Déi 40-Joer-al Annalena Baerbock vun deene Gréngen, hat sech en Vue vun dëse Parlamentswalen als Spëtzekandidatin fir d‘Kanzleramt opstelle gelooss. Déi jonk Fra mat zwee Kanner huet dofir déi schlëmmste Forme vun Haass, Ligen an Diffamatioun iwwert sech mussen ergoe loossen. Ausserdeem huet si sech an de gréissten Talkshows mussen dofir rechtfäerdegen, dass si – als Mamm – tatsächlech esou en zäitintensiven Job wéilt maachen. Dat heescht engersäits hunn d‘Leit hir net zougetraut, esou disponibel ze sinn, wéi een dat vun enger Kanzlerin erwaart an anerersäits hu si hir reprochéiert hir Kanner ze vernoléissegen, wa si dann esou disponibel wier, wéi een dat vun enger Kanzlerin erwaart. Problemer, déi kee Mann an där Positioun jee gehat hätt a warscheinlech ni wäert hunn.

An enger Gesellschaft, déi zu ronn 50 Prozent aus Frae besteet, sollten d‘Decisiounen zu 50 Prozent vu Frae geholl an déi wichteg Posten och zu 50 Prozent mat Frae besat ginn. An dat an alle Beräicher vu Finanze bis Famill.

Dat muss endlech an ee fir alle Mol zu enger Selbstverständlechkeet ginn.