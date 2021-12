E Commentaire vum Jean-Marc-Sturm.

Commentaire vum Jean-Marc Sturm

Do schléit Munches dem Faass de Buedem aus. D'Stater Buergermeeschtesch seet, se wier a Saache Sécherheetssituatioun ronderëm d'Stater Gare sécher, dass de Message ukomm ass.

Et sinn 8.750 Hektar Bauland am Perimeter. Domadder sollen ëm déi 150.000 Logementer entstoen. Am aktuelle staatleche Bau-Rhythmus géif dat labber 1.000 Joer daueren.

Et sinn Timingen avancéiert ginn, déi net anzehale sinn, Beispill de Projet "NeiSchmelz" zu Diddeleng.

Elo geet et Richtung Walen. Do wäerten eis e nach méi Versprieche gemaach ginn, déi komplett utopesch sinn.

Virun 20 Joer zum Beispill gouf eng drëtt Spuer der Diddelenger Autobunn als "No Go" qualifizéiert.

Et geet deene meeschte Leit net méi duer mat Sätz wéi "Bon ech mengen" oder "mir kucken".

Maacht endlech eppes. Wann dann nach Politiker wëllen eng nei Variant vum Coronavirus importéieren, da stellen ech mir keng Fro méi, wann den normale Bierger sech an der politescher Landschaft net méi erëmfënnt.

Iergendwa gleewen d'Leit deem klenge Gretha mat "Blablablabla".

Mä d'Schold läit sécher net eleng bei der Politik.

Wéi ech déi Zeile geschriwwen hat, hunn ech mir gesot "Du bass am gaangen, aus der Hëft ze schéissen, nom Motto alles Tutebattien an Näischt dohannert".

Emol eng Fro: Ween huet déi Leit da gewielt? An ofgesinn dovunner sinn et och just Mënschen.

Ech wéilt deen Job net maachen. Ëmmer eng Kamera a Fotoapparate virun der Nues an ëmmer léif grinsen.

All Positives gëtt als selbstverständlech ugesinn. Op all klenge Faux-Pas gëtt gespronge wéi den Däiwel op déi aarme Séil.

An da komme perséinlech Attacke wéi Impfgéigner virun der Hausdier.

Ok, et gëtt villes un der Politik an de Politiker ze kritiséieren. Wann ee mengt hien oder hatt kéint et besser, da stellt Iech op. Déi nächst Wale sinn 2023.