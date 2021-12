Mir liewen an enger Zäit vu Krisen a vun Zäsuren. Fake-News, Skandaler, Terrorwarnungen, Rumeuren – alles “en temps reel” a permanent d’Konsequenz: mir si kollektiv ëmmer méi gereizt, fënnt d’Annick Goerens a sengem Commentaire.

D’Wirtschafts- a Finanzkris, 9/11: et gëtt eng Zäit virdrun an eng duerno. Den Terrorismus, dee sech op eng ganz aner Aart a Weis nom Kollaps vun den Twin Towers erfonnt huet. D’Migratiounskris, d’Klimakris, d’Kris am Noen Osten, den Afghanistan an elo nach déi sanitär Kris als Héichpunkt. Et wäert an Zukunft och ëmmer eng Zäit virum Coronavirus an eng Zäit duerno ginn a mir musse léieren domat liewen. No 9/11 koumen z.B. massiv Kontrollen op Fluchhäfen, no Boston koume Bëtongsbléck laanscht Marathonen an no Berlin laanscht Chrëschtmäert.

Ma wat hunn all dës “modern” Krise gemeinsam a firwat spieren mer se sou staark a permanent? Well se existéieren an oder grad eben duerch eng komplett vernetzt Welt. D’Visibilitéit vun all deene Krisen - 24h op 24h, Biller "en direct" vun iwwerall op der Welt – promouvéieren eng Stëmmung vun der Gereiztheet*, een Zoustand vun der permanenter Genervtheet an doduerch entstinn Aggressivitéit, Isolatioun a Parallelwelten, déi mer grad aktuell mat den Impfgéigner observéieren.

Et brauch e Ventil fir d’Loft erauszeloossen, mä wéi?

Dacks gëtt den Appell un d’Politik gemaach fir dës Krisen ze léisen. Et brauch Visiounen, et brauch Leit déi d’Äermel eropstrëppen an eng Hand upaken. MÄ Dajee! Mir mussen alleguer Verantwortung iwwerhuelen an net just d'Politik. Et läit un eis all. Un all Eenzelem. Technologien déi mer hunn, ginn net méi fort, mir musse léieren domat ëmgoen a kritesch z’hannerfroen. Fréier hunn d’Journalisten déi Aufgab iwwerholl als sougenannten “Gatekeeper” Informatiounen ze filteren, de Kontext ze liwweren an all déi kritesch a wichteg Froen ze stellen. Mir maachen dat och haut nach. Mä déi klassesch Medien hunn u Bedeitung verluer a ginn anescht a manner gelies a gelauschtert wéi fréier. An déi sozial Medien ginn ëmmer méi wichteg. Op eemol ass all Mënsch zu engem “Sender”* ginn a kann ouni Filter alles verëffentlechen wat hien/hatt esou beweegt.

Dofir ass eng mediekrittesch Kompetenz haut esou wichteg. De cleveren Ëmgang mat Informatiounen gehéiert an d’Schoulen, mä dat eleng wier ze kuerz gegraff. Wat maache mer mat der Generatioun, déi net mat dësen "neie” Medie grouss ginn ass? Grad do ass een enormen Nachholbedarf – besonnesch wann ech mer déi rezent anti Corona-Maniffen an hire Public ukucken. Dofir läit et un all Eenzelem.

Wann een Iech Muer seet “Dat do stëmmt net. Ech hunn héieren, dass…”. Da maacht dat wat een der Geschicht nennt, eng “”Quellenanalyse”. Wien huet wat gesot? Wou hutt dir dat gelies? Wat ass de Kontext? Ass déi Foto do real oder Fake? Gouf se wierklech op der Plaz gemaach wou ee mengt? Wien ass dem X seng Cousine, déi duerch de Vaccin bal net méi goe konnt? Wien ass dem Y säi Monni, dee behaapt, dass alles vun der Regierung inzenéiert gëtt a wat si seng Sourcen?

Natierlech ännert dat eleng och net d'Welt. Mä et relativéiert. An natierlech ginn et och ëmmer nach Exceptiounen, Leit déi geziilt manipuléieren, ma do ass Happ &Malz verluer, a wéi den däitsche Philosoph Richard David Precht gesot huet: Wann et just drëm geet partout Recht wëllen ze hunn, da kann een och keng Diskussioun méi féieren.**

*Domat beschäftegt sech den Professer fir Medienwëssenschaften op der Universitéit Tübingen, den Bernhard Pörksen a sengem Buch “Die Grosse Gereiztheit”

**Volle Kanne Morningshow