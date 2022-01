D'Regierung huet dës Woch op en neits Changementer beim Covid-Gesetz decidéiert. Si sollen déi aner Woch gestëmmt ginn, ma dat drëtt Covid-Gesetz a manner wéi véier Wochen suergt elo scho fir Duercherneen. Dat huet d'Regierung sech awer och selwer zouzeschreiwen, mengt d'Claude Zeimetz.

Den initialen Text hat et grad mol eng Woch gepackt, d'Faktelag huet zwar du genee wéi haut net wesentlech geännert, ma elo ginn d'Verschäerfungen am 2G+ schonn nees zréckgeholl. An et muss ee sech froen, firwat et elo nees muss sou séier goen. Grad zu engem Ament, wou Omikron ufänkt, mat voller Kraaft duerchzeschloen. D'Changementer, déi e Mëttwoch u sech nëmme via Communiqué sollten annoncéiert ginn, suerge fir Veronsécherung. Wéi sollen déi normal Leit do nach nokommen, wa souguer en neie Minister en Donneschdeg de Moien bei RTL um Radio muss zouginn, selwer e bësschen den Iwwerbléck verluer ze hunn?

Sécherlech d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet sech kuerzfristeg eise Froen am Mëttesjournal gestallt, ma sou e kuerzen Interview ass dat, wat et ass. A grad an engem Kontext vu grousser Veronsécherung, wann d'Infektiounszuelen duerch de Plaffong ginn an d'Helpline hoffnungslos iwwerfuerdert ass, wier eng präzis a komplett Kommunikatioun vun der Regierung mat engem Briefing fir déi ganz Press wuel ubruecht gewiescht. Amplaz hëlt d'Regierung a Kaf, datt Informatioune Stéckelchersweis un d'Ëffentlechkeet kommen an déi néideg Prezisiounen doduerch am Ufank feelen, wann ee kee Gesetzprojet mat liwwert. Et sinn nun emol méi wéi technesch Adaptatiounen, mä Changementer, déi eng Hellewull praktesch Froen opwerfen. Froen, mat deenen d'Helpline, déi elo endlech soll opgestockt ginn, riskéiert iwwerschwemmt ze ginn nach ier déi néideg Leit fonnt goufen.

Sécher besonnesch déi Mannerjäreg, déi sech nach iwwerhaapt net kënne boostere loossen, sinn am aktuelle System benodeelegt. Deen Aspekt war wuel an der Urgence an der gefillter Panik op Hellegowend mat deem dat Gesetz gestëmmt gouf, iwwersi ginn a gouf zu Recht monéiert. Schnelltester schéngen, trotz Distributioun vun ëffentlecher Säit aus, nach net iwwerall ukomm sinn. An och déi sëlleg Leit, déi sech elo ugestach hunn an ustieche wäerten an och guer kee Rappell kënne kréien, sollten net onnëtz an ouni wëssenschaftlech Basis vum ëffentleche Liewen ausgeschloss ginn. Datt de Gesetztext nogebessert gëtt ass deemno also scho legitim. Do, wou ech meng grouss Zweiwel hunn, dat ass awer zu der Signalwierkung. De Premier war virun Hellegowend ganz kloer, den 2G+-Regime, wou just nach geboostert Leit fir Fräizäitaktivitéiten an am Horeca ouni Test erakommen, sollt sou vill Leit wéi méiglech op de Booster bréngen, fir déi aktuell beschtméiglechst Protektioun géint den Omikron ze hunn. An den Delai fir sech eng drëtte Kéier impfen ze loossen, ass grad mol viru 5 Deeg vu 5 op 4 Méint erofgaangen. An da gëtt op eemol gesot, datt awer 6 Méint ouni Test gutt ass. Wëssend, datt Omikron Geimpfter an Net-Geimpfter änlech vill ustécht. A vun de Geimpften also och breet ënnert d'Leit gedroe gëtt. An elo solle sech sou vill manner Leit testen... net ganz koherent. Wier et net also éischter ubruecht e generellen 2G+-Regime mat Tester fir jiddereen anzeféieren?

Kee Wuert bis elo och vun den Autoritéiten, datt grad déi Vulnerabel elo solle besonnesch gutt op sech oppassen, datt ee mat FFP2-Mask a grousse Mënschemasse besser geschützt ass, datt den Homeoffice, do, wou et geet verflichtend sollt ginn an de Buff ee fir alle mol als Mond-Nuesschutz aus dem Gesetz gestach gëtt. D'Infektiounswell ass domadder virprogramméiert, woubäi mer dach e weidere Lockdown verhënnere wëllen. Mat deem, wéi mer elo ënnerwee sinn, ass en de facto Lockdown allerdéngs eng reell Gefor.

D'Regierung fiert einstweilen weider nom Prinzip Hoffnung, fir dann mat e puer Wochen Decalage, dat nozemaachen, wat d'Ausland scho virgemaach huet.