Méi wéi un der Demokratie, vun där verschidde Leit fannen, datt se hir Fräiheet aschränkt, muss un eiser Gesellschaft geschafft ginn. E Commentaire vum Diana Hoffmann.

Commentaire vum Diana Hoffmann

Et huet een déi lescht Zäit heefeg de Saz héieren, datt mer an enger Diktatur géinge liewen. Ze dacks, fir en einfach ze ignoréieren. All verstännegem Bierger deet esou eng Behaaptung wéi an den Oueren. Mir liewen an enger Demokratie. An do gëllen definitiv aner Reegele wéi an enger Diktatur. D'Demokratie setzt de Kader, an deem mir liewen. A grad dofir mussen net méi spéit wéi elo ville Forme vun nach net bekannter Dommheet an Ignoranz en Enn gesat ginn. Déi wichtegst Aufgab vun der Regierung ass et nämlech, d'Bevëlkerung am Allgemengen ze schützen.

En Ufank wier hei déi onugemellten Demonstratioune vun e puer Hallefstaarker opzeléisen, déi mengen, d'Police misst elo all gudden Dag hinnen op d'Fanger kucken. An der Chamber goufen op demokratesch Manéier Gesetzer gestëmmt, déi och sollen Uwendung fannen, zum Beispill, wa sech e puer 100 Leit versammelen, déi keng Mask undinn. A béide Fäll sollen hei héich Protekoller ufalen. Dat ass iwwerdriwwen, jo. Mä et muss leider sinn. Virun allem och géint Beleidegungen a Menacen an de soziale Medie muss endlech méi haart a vehement duerchgegraff ginn.

An enger Demokratie ze liewen, heescht nämlech net Narrefräiheet ze hunn. Et gi Reegelen a Verbueter. Et gi Gesetzer. Et gëtt Vitesslimitatiounen, datt Kanner méi sécher sinn, wa se dobausse spillen, an et ass verbueden, op der Autobunn ze spadséieren. Et huet een zwar d'Fräiheet, sech ze bedrénken. Ma et wier net richteg, och d'Fräiheet ze fuerderen, voll kënnen Auto ze fueren. Genau dofir ginn et fir dee Fall och Sanktiounen. Dat ass gewosst, a majoritär esou akzeptéiert.

Leider steiere mer ëmmer méi an eng individualiséiert Gesellschaft. Aus dem "liberté, égalité a fraternité" vun deemools bleift just nach de Ruff no der Fräiheet. Solidaritéit a Gläichheet? Verschwonnen op der Sich no falschem Räichtum. Fräiheet a Räichtum bedeiten ëmmer méi just nach de Choix ze hunn: am Supermarché, fir d'Vakanzendestinatioun oder de Wunnuert. De Staat soll sech gefällegst eraushalen aus dem Privatliewe vun de Leit, woubäi hire Privatbesëtz eigentlech nëmmen doduerch garantéiert ass, well et ebe Gesetzer ginn a sech net dee Stäerksten einfach hëlt, wat e wëll.

Fräiheet heescht, an huet an enger Gesellschaft schonn ëmmer och Verantwortung geheescht. Verantwortung vis-à-vis vu senge Matmënschen, an awer och verantwortungsvollen Ëmgang mat de gëltege Reegelen. Mat der Pandemie gouf elo rezent awer villes op d'Kopp gehäit. D'Demokratie ass op eemol net méi capabel, de Leit Sécherheeten ze ginn. Ironescherweis weist eis d'Geschicht, datt wann d'Mënsche mengen, kee gutt Liewe méi ze hunn, se dacks no autoritäre Léisunge sichen. E Rietsruck schéngt sech unzekënnegen, mä nach eng Kéier gesot: Vun enger autoritärer Diktatur si mer nach wäit ewech.

Ma looss den Zesummenhalt an der Gesellschaft net nëmmen doranner bestoen, datt se esou spezialiséiert ass, datt mer deen anere brauchen, fir eist deeglecht Brout ze verdéngen. Mä an der Erkenntnes, datt mer een deen anere brauchen, well mer Mënsche sinn. Mënschen, déi Joerdausende gewinnt sinn, zesummen ze liewen. Wou d'Iwwerliewe vuneneen ofgehaangen huet an d'Gléck vum aneren och dat eegent Gléck konnt sinn. Mir brauchen definitiv erëm méi Empathie a Versteesdemech, mä och kloer Limitten, déi d'Demokratie onbedéngt muss definéieren.