Den Text gëtt deposéiert, do huet de Premier um Enn vun der Consultatiounsdebatt an der Chamber iwwert d'Impfflicht géint de Coronavirus keen Zweiwel dru gelooss. A lass, mengt d'Claude Zeimetz.

Woubäi Blo-Rout-Gréng awer gutt beroden, fir sech déi Zäit ze ginn, déi se brauchen, fir duerno en Text ze hunn, deen d'Strooss hält an och deen néidegen Effekt huet.

De Commentaire vum Claude Zeimetz

Well mat der Decisioun eleng vun enger Impfflicht, wäerte mer sécher net eis Fräiheeten automatesch erëmkréien, ob déi mer all sou vill gammsen. Wat mer brauchen, fir eventuell an hoffentlech aus der akuter sanitärer Kris erauszekommen, ass méi en héijen Impftaux. D'Impfflicht hätt an Italien 4-5 Prozent vun de Leit beweegt, sech awer impfen ze loossen. Dat sinn der, an awer net wierklech d'Welt. Ee vun de Membere vum Expertegrupp, de Biomedeziner vun der Uni Lëtzebuerg Paul Wilmes huet duerfir d'lescht Woch schonn onmëssverständlech bei eis op der Antenn an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun" erkläert, datt eng Impfflicht alles anescht wéi e Selbstläufer gëtt. D'Leit misste mat der Hand geholl ginn. Bei Verschiddenen dierft et effektiv ganz schwéier ginn, si elo aus hirer Oppositioun par Rapport zu der Impfung rauskréien. A wat den Ierger iwwert déi aktuell Aschränkungen weider brodelt, wat d'Onzefriddenheet an d'Gefill, an den Eck gedréckt ze ginn, riskéiert nach méi grouss ze ginn. Vläicht wollt de Premier dowéinst esou op de Gas drécken an huet d'Diskussioun iwwert d'Impfflicht forcéiert. Vläicht, fir och der CSV direkt de Wand aus de Seegelen ze huelen, déi op Hellegowend als éischt Partei eng Impfflicht gefuerdert huet an awer wuel och, fir d'Regierung selwer endlech zu enger Decisioun ze beweegen. Mat senger Sortie Enn des Joers huet de liberale Regierungschef, deen d'Impfflicht am léifsten zejoert scho gehat hätt, besonnesch d'Gesondheetsministesch ënner Drock gesat a si an hir Partei an eng quokeleg Situatioun bruecht. D'Sozialisten hu bis zum Schluss mat sech gehadert, d'Gesondheetsministesch huet nach e Mëttwoch op der Chambertribün vun der Impfflicht als „utlima ratio“ geschwat an d'Leit mat Impfreaktiounen adresséiert. Woubäi et dach un hir gewiescht wier, de wëssenschaftlechen Argumentaire an d'Vitrinn ze stellen. Naja, et wier zwar net schlecht, wann d'Regierung an dëser delikater Fro endlech ufänke géif, mat enger Stëmm ze schwätzen. Wéi wëll een Adhesioun fir sou en Aschnëtt an d'Grondrechter kréien, wann ee sech selwer nach schwéier domadder deet?

Op den Zäitpunkt iwwert d'Aféierung vun enger Impfflicht ze diskutéieren elo wierklech opportun ass, dat kann een op den éischte Bléck a Fro stellen. Mä mat Bléck op méi méiglech nei Varianten, dem luesen aktuellen Impftempo, dem traditionell luese legislative Prozess an engem Impfschutz, dee sech sou richteg réischt no 4 Méint opbaut, ass den nächsten Hierscht op eemol méi séier do, wéi engem léif ass. Oppe Froe wäert et nämlech ëmmer ginn, grad wéi wëssenschaftlech Onsécherheeten a permanent nei Erkenntnisser.

Net ganz glécklech war, datt de Xavier Bettel direkt am Ufank vun der Consultatiounsdebatt an engem gewëssenen Äifer deklaréiert huet, de medezineschen Avis vum Expertegrupp iwwert eng sektoriell Impfflicht a fir 50Plus wier „alternativlos“. Wéi wann d'Regierung ëmmer dat ëmsetze géif an ëmgesat hätt, wat d'Experte soen…

Den Dokter Schockmel kritiséiert nach am neiste Wellebriecher, si wiere laang net gehéiert ginn. Ma och déi aner Avisen, déi elo ënner Zäitdrock verfaasst goufen, verdéngen op d'mannst am Detail gelies, a wann et pertinent ass, och consideréiert ze ginn. Avisen, déi jo deels zu anere Konklusioune kommen, zum Beispill den nationalen Ethikrot, deen eng allgemeng Impfflicht fir all Erwuessener manner diskriminatoresch géif fannen. Déi geplangte limitéiert Impfflicht, dat muss een och sou soen, wier op alle Fall e Kurswiessel an der Politik, déi bis elo ëmmer un d'Solidaritéit vun der Gesellschaft als Ganzt an dëser Kris appelléiert huet a muss dowéinst och gutt dobaussen erkläert ginn. Vun eppes dierf sech d'Politik, wann et ëm Mënscheliewen geet, op kee Fall dreiwe loossen an dat sinn elektoral a parteipolitesch Iwwerleeungen. Wat d'Wale méi no kommen, wat dat awer ëmmer méi schwéier gëtt.