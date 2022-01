Déi rezent Expertise iwwert de sexuelle Mëssbrauch an der kathoulescher Kierch, méi genee an der Äerzdiozees München a Freising, brauch Konsequenzen, déi "terre à terre" sinn, seet d’Dany Rasqué an engem Commentaire.

D’Sënnen aus dem Vatikan

Dat, wat de Benoit de 16. a senger Positioun iwwert d'Reprochen op 88 Säiten zum Beschte gëtt, ass nämlech esou surreal, datt een de Mann - fir mol bei de Biller vun de kathoulescher Kierch ze bleiwen- éischter an der Hell ewéi am Himmel geséich. 5 Münchener Affekoten kommen an der Expertise, déi d’Kierch selwer an Optrag ginn hat, zur Conclusioun, datt et vun 1945 bis 2019 bal 500 Mëssbrauchsaffer an der Äerzdiozees München a Freising gouf. 235 presuméiert Täter aus der kathoulescher Kierch.

Dem Benoit dem 16. gëtt a 4 Fäll virgehäit, wärend senger Zäit als Äerzbëschof vu Freising a München Täter geschützt ze hunn.

Déi 4 Fäll bezéie sech wuelverstanen op 4 Täter, déi Dosende Kanner zu Affer vu sexueller Gewalt gemaach hunn.

Amplaz hinnen ze hëllefen, leet d’Expertise ganz no, datt den deemolege Kardinol Ratzinger (an net just hien) sech zum Kompliz vu Kannerschänner gemaach huet an datt de Schutz vum Bild vun der kathoulescher Kierch ëmmer héchste Prioritéit hat.

Amplaz endlech elo Responsabilitéit z’iwwerhuelen, sech bei den Affer z’entschëllegen, ze bereien wat e gemaach oder vill méi net gemaach huet, geheit de Benoit de 16. den Auteure vun der Expertise vir, net neutral ze sinn, ze spekuléieren a Stëmmung ze maachen fir hien ze diskreditéieren. Hie schreift vu falsche Behaaptungen an Diffamatiounen.

Ma fir Kiercherechtler ass kloer, datt de Benoit de 16. op decisive Punkten ganz einfach gelunn huet. Aussoen, déi hien jo och an Tëschenzäit korrigéiert huet, mam Argument, do wier beim Schreiwe vu senger Positioun wuel en Iertum geschitt. Ganz nom Motto, just dat zouginn, wat ee wierklech net méi kann ofstreiden.

Dacks heescht et an deem Pabeier, hie géif sech net un deen an dee Fall erënneren. Dee Saz, präziséiert hien, extra am Ufank, géif dann och bedeiten, datt et déi Situatiounen net gouf, säi Laangzäitgedächtnis géif nämlech ganz gutt funktionéieren.

Alles, wat ënnert dem Tapis ass, huet also och do ze bleiwen.

Onerhéiert sinn awer verschidde Passagen, wou den emeritéierte Poopst eng gewëssen Erënnerung huet, wéi e schreift.

An engem Fall verdeedegt hien e Paschtouer, dee wéinst sexuellem Mëssbrauch vu Kanner verurteelt gouf.

Hie schreift wuertwiertlech, datt do ëm Exhibitionismus goung, mä de Paschtouer kee Mëssbrauchstäter am eigentleche Sënn war. Hien hätt sech viru prepubertäre Meedercher plakeg gewisen, masturbéiert a pornografescht Material gewisen, mä a kengem Fall wier et zu enger Beréierung komm.

Wéi wann déi Bagatelliséierung net scho schwéier wier un Eekel z’iwwerbidden, geet et virun:

De Geeschtlechen hätt ëmmer als anonymme Privatmann gehandelt, ni als Paschtouer oder Schoulmeeschter fir Relioun.

Wéi schäinhelleg kann e Mënsch eigentlech sinn?

An d’Reaktioun aus dem Vatikan?

Amplaz konsequent géint Täter duerchzegräifen, esou wéi een dat virun zwee Joer versprach huet, Homosexualitéit net méi ze verdäiwelen, de Fraen an der Kierch déi selwecht Rechter ze ginn wéi de Männer oder d'Zölibat ofzeschafen, huet den aktuelle Poopst Franziskus rezent an enger Generalaudienz Koppelen verurteelt, déi keng Kanner, mä Hausdéieren hunn.

Nennt déi Mënschen egoistesch.

Datt Kanner kréien Privatsaach ass, Kanner mëssbrauchen dogéint eng Affär fir d'Justiz, dat schéngt een am Vatikan wuel anescht ze gesinn.

Méi virun der eegener Dier kieren, kéint Näischt schueden, genuch Knascht géif et jo op alle Fall.