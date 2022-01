Ekonomesch gesinn huet d'Omicron-Variant e moderéierten Impakt - dat seet de Statec. D'kollateral- an direkt Schied duerch d'Pandemie, déi zur Endemie soll ginn, sinn awer enorm. De Roy Grotz erlieft eng Gesellschaft, déi net nëmmen desorientéiert ass...

... mä geschwënn nieft d'Plack geréit a sech freet, wéini de Cauchemar mat de Mesuren, déi all gudde Mount änneren, den Delaien, déi en Haltbarkeetsdatum vun nëmmen e puer Wochen hunn an de Nouvellen iwwer Vaccinen a Nieweneffekter, déi, soubal se bis public sinn, vu Leegner an anere ridiculle Gestalten, ouni gréisseren Horizont schonn nees kleng geriet an als grouss Verschwierung duergestallt ginn.

De Commentaire vum Roy Grotz

A "well mer soss keng ze dinn hunn" - ech schwätzen nach ëmmer vun dëser Leegner-Community - fuere mer och nach de Weekend z.B. bis op Bréissel, fir do mol richteg géintiwwer Police-Unitéiten ze weisen, wat mer an der Schierbel hunn: nämlech e grousse Vide.

Mee loosse mer dat lo, net datt eis nees nogesot gëtt, mir géife weider zum Splécke bäidroen, een Zoustand, deen et just gefillt gëtt, well mer eis vill ze vill op eng Minoritéit vu Radikaliséierte konzentréieren.

Op der Streck blouf vill gesonde Mënscheverstand, eng zolidd Portioun Humanitéit a Solidaritéit grad wéi vill eeler Leit eleng gelooss Doheem oder a Strukturen an zegdausende vu Jonken a Kanner, déi hir Perspektiven nëmmen nach aus engem iwwerdriwwene Mediekonsum kënnen zéien, well d'Fräizäitaktivitéiten an d'Erausgoe jo streng reguléiert a quasi onméiglech gemaach gi sinn.

Natierlech confirméieren d'Exceptiounen d'Reegel, well ech au contraire och enorm vill Leit an dëse leschte Joren erlieft hunn, déi sech de gesonde Mënscheverstand a gudde Wëllen als Zil gesat hunn an ëmmer zou fir jiddereen do waren, deen ee gebraucht huet - do schléissen ech d'Santéspersonal an d'Doktere mat an, déi trotz Frechheeten an Intimidatiounen hirem Job, hirer Beruffung trei bliwwe sinn. Mir sollen houfreg op si sinn.

Et ass lo un der Politik, fir de Wee ze weisen, wéi mer aus der Sakgaass vun de Limitatiounen a Restriktioune kënnen erausfannen, eng kloer Strategie vu méi souple a labber maachen, wann et d'Situatioun erlaabt. An net sech blann senger Parteifaarf verschreiwen an e Bild ofginn, wéi en Haufen Opportunisten, dee sech oneens weist an z.B. an enger eminent wichteger Fro, wéi der Impfflicht jo oder nee a net ka mat engerStëmm schwätzen, nämlech där, déi en Ethikcomité virginn huet, deen eng zäitlech limitéiert allgemeng Obligatioun freet.

Trotz Retizenzen huet sech de Staatsminister als Macher wärend der Chamberdebatt inzenéiert - d'LSAP huet hin an hier geruddert, déi Gréng haten eng kloer Ligne ewell am Virfeld - ob d'Gesetz iwwert d'Vaccinatiouns-Obligatioun dann effektiv Realitéit gëtt, ass awer nach laang net gesot. D'Impf-Offer gouf net gutt genuch opgeholl, en anere Wee muss ageschloe ginn.

Wat awer gesot a sécher ass, ass, datt d'Pandemie emol wäert dem Passé ugehéieren - der grousser Erausfuerderung vum Joerhonnert, dem Klimawandel, muss par contre am Elo mat klore politeschen Äntwerte begéint ginn - an duerfir sinn et dës Mesuren, déi d'Walprogrammer an d'Regierungspolitik mussen dominéieren. D'Pandemie-Limitatiounen als Testlaf fir d'Klimaschutz-Mesuren.

Mee och un eis ass et dann, e gudde Krack Luxus a Confort anzebéissen; verzichtenheescht d'Verb - wann ech mer den aktuellen Egoissem an essentielle Corona-Froen ukucken, froen ech mech, ob mer den Eescht vun der Situatioun net komplett verkennen a weider wëlle schlofen.

Et gëllt de moralesch-ethesche Kompass nei anzestellen, well de Staat ass nëmmen esou staark, wéi et seng Bierger sinn - also mir alleguer.

D'Kris als Opportunitéit - net méi a net manner ass et.