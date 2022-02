Zwee Joer Corona hu mer geschwënn hannert eis. Wat hu mer doraus geléiert? Där Fro geet d’Carine Lemmer de Mëtteg a sengem Commentaire no…

De Mënsch ka sech upassen, gëtt kreativ. Dat huet Corona gewisen. Mä déi Flexibilitéit léisst awer mat der Zäit no an de Wonsch ass nees grouss, fir dat ze maachen, wat ee wëll.

Wat hu mer also geléiert? Näischt ass sou wichteg wéi déi eege Gesondheet. E Mask ass guer net domm, wann ee sech erkaalt huet. Solidaritéit ass schéin, fir den Noper oder d’Bomi matanzekafen. Vakanz doheem ass guer net sou schlecht - mä méi wäit fort wär och nees flott. Lokal akafen ass gutt - mä am Internet bestellen ass och praktesch. Bësse méi Rou deet gutt, och spadséiere goen - mä nees op den Tour goen, géif och gutt doen. D’Natur konnt sech deels e bëssen erhuelen - mä d’Pandemie suergt och fir vill Dreck. An de Klimaproblem ass alles anescht wéi geléist.

D’Pandemie huet fir eng aner Wäertschätzung gesuergt. Wat ass wichteg am Liewen? Mä déi al Reflexer weise sech – speziell no zwee Joer Pandemie - ëmmer méi.

D’Pandemie weist, wéi eng Beruffer systemrelevant sinn. Ob am Supermarché, de Buschauffer oder d’Botzpersonal. A mécht och däitlech, datt Gesondheets- a Fleegepersonal feelt. Am Ufank hat ee gemengt, Intensivbetter a Beootmungsgeräter géife feelen. Séier ass awer kloer ginn, datt d’Personal de Knackpunkt ass.

D’Pandemie huet och gewisen, wéi wichteg d’Schoul ass. An datt d’Schüler den Unterrecht an d’Kolleege vermëssen, wa se mussen doheem bleiwen. D’Schoul ass wichteg fir d’Wuelbefanne vun de Kanner a fir hir Entwécklung. De Mask stéiert si vill manner wéi déi vill Aschränkungen.

Corona huet - och an der Schoul - d’Digitaliséierung virugedriwwen. Muncher een, deen dat bis dohinner net wollt, huet sech misse mat den neien Technologien ausernee setzen. Corona huet awer grad och am Enseignement d’Ongläichheete verstäerkt. De sozio-ekonomesche Background an engagéiert Elteren bestëmmen de Succès an der Schoul mat.

D’Pandemie suergt fir Sträit, fir vill Diskussiounen. Wien hätt geduecht, datt d’Impfen esou e Knackpunkt gëtt? Experte streiden nach driwwer, ob ee ka sou wäit goen a vun enger richteger Spléckung vun der Gesellschaft schwätzen. Mä Tatsaach ass, e Grupp vu Leit huet sech radikaliséiert a seet a jäizt ganz haart seng Meenung.

D’Pandemie weist och, datt ee vun doheem aus ka schaffen. Et muss een net all Dag Stonnen am Auto an am Stau stoen. Clever genotzt profitéiert de Salarié dovunner a wënnt Zäit fir säi Privatliewen.

Wat mer awer net geléiert hunn, firwat mer dee Virus erwëscht hunn? Wou de Virus genee hir kënnt, ass nach ëmmer net gekläert. Gerüchter zirkuléiere monter weider, ob et net awer en Accident an engem Labo war oder net awer d’Amerikaner derhannert stiechen. De Moment gesäit et duerno aus, datt de Virus vum Déier op de Mënsch iwwergaangen ass. An eisen Ëmgang mat den Déieren, wéi mer se behandelen, se notzen, se iessen, ... dat hu mer bis haut guer net hannerfrot.

Eng ëmmer méi grouss Populatioun huet ëmmer méi Loscht op Fleesch. Déi modern Massendéierenhaltung ass e Problem. Mä Corona kënnt jo aus China, vun engem Maart zu Wuhan ... mä wat mir hei mat de Schwäin maachen, ass och net gutt, sot schonn de Virolog Christian Drosten.