Mir liewen definitiv also nees geschwënn e Stéck méi an der Normalitéit, well d'Corona-Restriktioune ginn e gudde Krack méi labber. Verschiddener klappen an d'Hänn, mä aus dem freedegen "Hurah" vun haut kéint e batteren Aua ginn, mengt de Roy Grotz a sengem Tëscheruff.

Tëscheruff vum Roy Grotz

D'Ministere Lenert a Bettel hu mech haut nawell bal dreeme gelooss - jo d'Ewechfale vum Feierowend an Restauranten a Bistroe war gewosst an och datt verschidden 2G-Reegele géife méi labber ginn, dat wousste mer. Mä net schlecht gestaunt hunn ech awer, wéi et dunn op emol zougoung, wéi wann de Kleesche géif laanschtkommen: Ënner anerem den 2G gëtt fir den 3G geaffert, d'Quarantän fält ënner Oploen ewech, de CovidCheck op der Schaff just nach fakultativ: Selwer testen an domat selwer kontrolléiere gëtt also Tromp!

Wow, Respekt. Do muss ech mech dann awer froen, ob esou ee reegelrechte Kontrollverloscht vun der Situatioun, well den Tracing jo och lo quasi ewechfält, net awer extrem gewot ass. All Mënsch ass eng méi labber Fuesvakanz gegonnt an iwwerhaapt ass et schéin, nees méi fräi ze liewen. Mä elo d'Mesuren-Tabell vun 100 quasi erof op bal Null ze fueren, ass dann awer wierklech ganz vill Vertrauen an d'Disziplin a sech u Reegelen, Distanzen a Masken halen, gesat.

Virun allem awer gesinn ech eng eenzeg grouss onlogesch Konsequenz aus all deenen Konzessiounen, déi d'Regierung haut de Covid-genervte Leit gemaach huet: Wéi soll mat dësen opgeweechte Mesuren nach mat Nodrock erkläert ginn, datt ee sech soll sprëtze loossen, respektiv datt soll eng Impfflicht gëllen?

Dat ass net z'erklären an a priori och net ze verstoen.

2G ass also passé, domat geet also nees Villes op fir d'Impfskeptiker an vill Libertééé-Jäizerten an Anerer - gonne mer Hinnen et - da ware se net fir näischt iwwer laang kal Weekender op de Stroossen ënnerwee an hu sech d'Fanger net ëmsoss wond getippt, fir hir zum Deel sënnfräi Telegram-Messagen an d'Welt ze blosen.

Domat dierften dës Events jo wuel och der Vergaangenheet ugehéieren, och dat wier nëmmen konsequent?!

D’Regierung "beneiden" ech, fir esou vill Courage an hirer Nuetsnavigatioun op Siicht ze weisen, a kann nëmme soen: "Bonne chance". Well wann dat do an d'Mauer geet, dann ass d'Reduzéiere vun de Mesuren net fir laang.

Allemol war d'Koalitioun ganz generéis, obwuel den Omikron-Peak nach net areecht ass an "offiziell" d'Walcampagnen dach nach guer net lancéiert sinn?

Loosse mer duerfir hoffen, datt d'Vertrauen an d'Eegeverantwortung net béis enttäuscht an eis Gesondheet net muttwëlles op d'Spill gesat gëtt.