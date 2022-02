Sidd Dir och iwwerrannt gi vun der Nouvelle, e Krich tëscht Russland an dem Westen wär net méi auszeschléissen?

„Dat ass dach komplette Wansinn vum Putin“ huet de Pierre Jans sech uganks op alle Fall geduecht. Ma Russland wär net eleng Schold, sollt de Konflikt wierklech eskaléieren. An dat ass senger Meenung no nach méi traureg. Mam Enn vum kale Krich wär d‘Geschicht un d‘Stoe komm. Déi liberal Demokratie géif sech nämlech iwwerall duerchsetzen. De grousse Kampf tëscht de Systemer wär eriwwer. Do war den amerikanesche Politikwëssenschaftler Francis Fukuyama sech Enn den 80er sécher. De Weste mat der Nato a Russland sinn effektiv méi no beienee geréckelt, hu sëllegen Ofkommessen ënnerschriwwen. Et huet no Fridde gericht.

Am September 2001 huet de russeschen Staatschef Vladimir Putin esouguer am däitschen Bundestag eng Ried gehalen. Hien huet vill vun ausgestreckten Hänn a méigleche Chancë geschwat.

Verpasste Chancen. An och den Francis Fukuyama hat graff gesot Onrecht. Et gëtt nämlech en neit Kapitel an der Geschicht, an zwar e markante Réckschrëtt. Woubäi een net vergiessen däerf, dass d‘Ukrain schonn zanter 2014 an der Donbass-Regioun all Dag géint pro-russesch Separatisten kämpft.

Et géif et net besser maachen, mä et wär alles méi einfach ze verstoen, wann een dem Putin einfach Megalomanie reprochéiere kéint. Mä reng Expansioun schéngt mol net säin Zil ze sinn.

Aus russescher Siicht huet de Westen sech net un d‘Verträg gehalen, déi nom Kale Krich ënnerschriwwe gi waren. D‘USA huet militäresch Stëtzpunkten an de balteschen Staaten an a Polen ënnerhalen a liwwert Waffen an d‘Ukrain.

De Westen huet deemno och militäresch opgerëscht. An dat op enger Distanz zu Russland déi fir Kuerzstreckerakéiten kee Problem ass. D‘Nato-Memberen hunn och net kloer ausgeschloss, d‘Ukrain an hir militäresch Unioun opzehuelen. An zwar am Wëssen, dass genee dat fir de Putin e Casus Belli wär – seng rout Linn, säi Grond d‘Panzere rullen a schéissen ze loossen. Do kënnen d‘westlech Politiker nach esou vill vun Diplomatie schwätzen - och déi funktionéiert net nëmmen an eng Richtung.

An elo gëtt et zynesch: nach méi dramatesch ewéi d‘Stuerheet op béide Säiten ass, dass d‘Waffeproduzenten all Kéiers aus dem Haischen sinn, wa mat de Säbelen geraschelt gëtt, well da kaaft a kaaft gëtt, fir dem Géigner ze weisen, wéi dichteg een ass.

D‘Rüstungsindustrie an den USA ass déi gréisst vun der Welt. An Däitschland ass se wichteg. An: Och an der Ukrain. Déi ekonomesch Interêten u militäresche Konflikter sinn esou evident ewéi traureg. Hoffentlech si se net méi grouss ewéi d‘Angscht virun engem richtege Krich.

Wann de Wëlle fir eng Deseskalatioun op béide Säiten da wierklech do ass, muss et dach méiglech sinn, eng diplomatesch Léisung ze fannen.

Eng mat där Russland sech net méi menacéiert brauch ze fillen an d‘Ukrain net méi agekesselt ass.

Ma de wierkleche Wëllen feelt.