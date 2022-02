Nach ëmmer ass manifestéieren an der Stad territorial begrenzt. D’Aféiere vun enger Demonstratiounszon war kuerzfristeg nozevollzéien, lo muss awer endlech Schluss domadder sinn, fënnt d’Diana Hoffmann a sengem Commentaire.

Seng Meenung fräi ze soen: Natierlech hei am Land kee Problem. Mee zanter Dezember gëllt: Bleif dofir wannechgelift op deem genee definéierten Terrain, deen d’Regierung dir dofir zoudeelt. Do wou keen dech gesäit, héiert an du quasi kee stéiers, do kanns du da sou haart bläre wéis de Loscht hues.

Commentaire vum Diana Hoffmann

D’Decisioun, e Perimeter fir Maniffen anzeféieren, wou d’Maniffen sech tëscht der Philharmonie an dem Glacis ofspillen, ka rose maachen. Se war awer och nozevollzéien, well se agefouert gi war, nodeems eng Partie Manifestanten am Stadzentrum Manéieren an Anstand verluer haten, d'Chrëschtmäert gestiermt haten an op d’Gëlle Fra geklomme waren.



Elo gëllt fir d’Wochen-Demoen all Dag e bëssi méi: Aus den Aen aus dem Sënn. Et ass wéi wann ee vergiess hätt, datt dee Perimeter nëmme soll wierklech fir den Ausnamezoustand gëllen. Bis elo rezent opgefall ass: Do ginn et dach nach an eisem Covid-gebeidelten Alldag eng ganz Partie Mëssstänn, op déi een u sech misst sou lues awer sécher nees opmierksam maachen.



D’Plattform Journée internationale des femmes (JIF) wëllt dat den 8. Mäerz mat engem Fraestreik maachen a fënnt, datt si jo awer e Recht drop hunn, baussent dem Perimeter ze demonstréieren. Schliisslech wiere si jo net mam Mouvement vun de Géigner vun de Corona-Mesurë gläichzestellen a friddlech. Hei sief awer ugemierkt, datt och d’Marche blanche ëmmer friddlech verlaf ass. Ma och d’Leit vun dëser Maniff waren no den Ausernanersetzungen am Dezember mat gestrooft ginn.



Et muss een déi Meenungen net deelen a wa Leit sech donieft behuelen, musse si och d’Sanktiounen ze spiere kréien, déi d’Gesetz virgesäit. Mee wien huet d’Recht, ze decidéieren, wéi eng Meenung méi wäert ass, a muss gesi ginn, a wéi eng net?

A wann eng Zuel u Leit sech donieft behuelen, kann een decidéieren, jidderengem seng Meenungsfräiheet op ee Perimeter ze limitéieren? Schonn eleng, well dës Fro net ze beäntwerten ass, muss den Demonstratiounsperimeter enfin annuléiert ginn.



Als Argument fir esou e Perimeter bleift eventuell, datt d’Sécherheet vun de Bierger muss wärend enger Maniff garantéiert ginn. A sécherlech mussen och déi wirtschaftlech Interesse vun de Geschäftsleit an der Stad protegéiert ginn. Eng Maniff ass nu mol ebe meeschtens haart a stéiert esou verschidde Leit, déi net där Meenung sinn. De Fraestreik ass awer just eemol d’Joer. Domat huele sech d’Manifestanten net d’Recht eraus, all Woch aner Leit an hirem Alldag ze belästegen. Bei de Covid-Demoe goufen dogéint all Weekend Stroosse blockéiert. Mee wien decidéiert oder kann iwwerhaapt doriwwer tranchéieren, ob bei enger Demo eng gewësse Proportionalitéit agehale gëtt, also ob se och raisonnabel ass? Eng weider Fro, déi och eng definéiert Demonstratiounszon net léise kann.



E kollektiivt Bestrofe wéinst enger Minoritéit ass keng Léisung. A Leit, déi eng aner Meenung hu wéi d’Majoritéit, a wann dës nach sou abstrus ass, aus dem Bléckfeld ze huelen, dréit ëmsou méi zum Splécke vun der Gesellschaft bäi.



Sou en Zoning, fir fräi seng Meenung ze soen, soll fir jiddereen oder fir guer kee gëllen. An an enger Demokratie ass et nëmme logesch a richteg, dass e fir guer kee gëllt.