Russland wëll d‘Grenzen nei zéien. Spéitstens zënter e Méindeg ass kloer, wat lass ass. Erliewe mer grad en neie kale Krich a wéi muss de Westen sech opstellen? Ënner anerem déi Froe ginn dem Pit Everling duerch de Kapp.

Commentaire vum Pit Everling

Lo geschitt et also wierklech. Moskau erkennt d'Donbass-Republicken als eegestänneg un a schéckt Truppen an d‘Ostukrain. Friddenstruppen, nennt de Wladimir Putin dat. D‘Intentioun ass eng aner.

Fakt ass: de Minsker Accord läit a Schierbelen. Den Dialog an d‘Diplomatie si gescheitert. Warscheinlech hate se och ni eng Chance.

Well wat de Kreml mécht schéngt laang an am Detail geplangt. Mir sinn zeréck a fréieren Zäiten, wou eng Militärmuecht versicht hiren Territoire ze erweideren, net méi an net manner...an dat am 21ste Joerhonnert.

A senger surrealer Ried Gëscht huet de russesche Staatschef op alle Fall kloer gemaach, wat hie vun enger eegestänneger Ukraine hält.

D‘Gefor, datt et net beim Status quo bleift ass grouss. Et fänkt u mat de Separatistegebidder. Wat kënnt duerno? Weider Territoirë vun der Ukraine? Déi ganz Ukraine? Belarus?

A wat mécht de Westen? Kuckt en no, wéi den Zenario vum neie kale Krich Realitéit gëtt?

Staark a gëeent ass een allzäit net am Occident: Amerika ass gespléckt, d‘NATO zerstridden a Westeuropa….Jo Westeuropa war an de leschten 30 Joer zwar mat villem beschäftegt, mä net mat senger Roll als staarke Global Player.

En Emmanuel Macron oder en Olaf Scholz déi sech op Moskau un de laangen wäissen Dësch blaméiere gi weist kloer, wéi eescht d‘EU op globalem Plang nach geholl gëtt.

Moskau a Peking dogéint dialogéieren op Aenhéicht.

D‘Äntwerte vum Weste op déi russesch Aktioune wäerte virun allem ekonomesch sinn. Dat wäert Moskau zwar wéi doen, mä ob dat iergendeppes um Putin senge grousse Pläng ännert ass ze bezweiwelen.

USA, NATO, EU a Co riskéieren op alle Fall op en Neits virgefouert ze ginn, sou wéi 2014 bei der Krim-Annexioun.