Eppes wat een u sech geduecht hat, géif et am 21. Joerhonnert net méi ginn. De Joël Detaille mécht sech an engem Tëscheruff sou seng Gedanken a muss dobäi d'Hänn um Kapp zesummeschloen.

Tëscheruff vum Joël Detaille - Krich an Europa Zanter der Attack vun Nazi-Däitschland op Polen 1939 gouf kee souveräne Staat an Europa méi attackéiert. Bis haut. D'Welt gëtt Zeie wéi Russland e Land agresséiert, wat hirem President no guer keng richteg Daseinsberechtegung huet. Dobäi ass d'Ukrain sou eppes wéi d'Kär-Kummer vun Europa mat hirer enormer Landwirtschaft, an och wat d'Buedem-Ressourcen ugeet, ass d'Land mam blo-giele Fändel europawäit virbäi. Wann ech ironesch wär, géif ech soen: vun dohier liichten déi russesch Wirtschaftsinteressen un der Ukrain souguer an. Mä haut ass keen Dag fir Ironie. Haut ass keen Dag fir ze gecksen. Haut ass en Dag, deen als schwaarzen Donneschdeg wäert an d'Geschicht agoen. E Krich, deen haut ugefaangen huet, mä eis ganz sécher ganz laang begleede wäert. D'Fro, déi ee sech stellen muss, déi d'EU sech stelle muss, d'NATO, d'USA an d'ganz Welt: wat wëll de Vladimir Putin wierklech?! Huet de Jean Asselborn Recht andeems e seet, dass en de Verstand verluer hätt an an "d'Haut vun engem Diktator geklommen ass...?". Oder stécht ganz geziilten, jorelaang geplangte Calcul derhannert?! De staarke Mann am Kreml huet sécher eng ukrainesch Obsessioun a spaasst net, well en dreet jidderengem, dee sech wäert amësche mat Konsequenzen, wéi d'Welt se nach ni erlieft hätt. Bleift ze hoffen, dass de Westen zwar decidéiert, awer méi mat Verstand wäert reagéieren, wéi dee Mann, dee seet, d'Ukrain misst "entnazifizéiert" ginn.