Keng Ideologie a keen ze vill detailléierte Programm, keng konkret Iddien oder politesch Positiounen, awer Regierungsambitiounen. D'Presentatioun vun der neier Partei "Fokus" dës Woch huet nawell schlecht preparéiert gewierkt... bis op de Begrëff "biergerlech" an d'Fuerderung no engem permanente Biergerrot ass ee wéineg gewuer ginn. D'Partei wëll anescht sinn, wéi déi aner - ma d'Ambitioun, keng Ideologie ze hunn, ass manner originell, wéi vu Ruppert, Engel a co duergestallt, sou d'Fanny Kinsch a sengem Commentaire.

De Commentaire vum Fanny Kinsch

Dat, wat ee bis elo vu Fokus héieren huet, kléngt virun allem no eppes: Populismus. De Begrëff gouf an de leschte Jore vläicht inflationär benotzt, passt awer an enger Rei Hisiichten hei. Fokus gesäit sech selwer éischter als Beweegung, wéi politesch Partei. Virun allem déi manner bekannte Memberen insistéieren, datt si sech ni mat der Politik identifizéiere konnten. Et soll Politik "fir d'Bierger" gemaach ginn, en homogene Grupp vun deem Ruppert a Co also besonnesch gutt wëssen, wat e wëll.

Déi eenzeg konkret politesch Fuerderung, déi sech e Méindeg erausgeschielt huet, war d'Asetze vun engem permanente Biergerrot. Gläichzäiteg schéngt d'Partei sech awer och selwer quasi als Biergerrot ze gesinn.

Engersäits gi keng politesch Iddie virgestallt. Anerersäits gëtt awer versicht, politesch Iddien, déi an Zukunft eventuell kéinte presentéiert ginn, am Virfeld duerch e participative Prozess ze legitiméieren. D'Participatioun ersetzt d'Ideologie. D'Iddie fir Klima, Logement a Schoul, déi dobäi erauskommen, sinn d'Resultat dovun, datt Bierger, déi näischt mat Politik um Hutt hunn, e Konsens ausschaffen, ouni politeschen Agenda, esou gëtt et op alle Fall duergestallt.

Déi Logik geet awer schonn eleng doduerch net op, datt déi méi bekannte Gesiichter vun der Partei sech awer duerchaus schonn iwwert hir politesch Iwwerzeegunge geäussert hunn. An och wann de Marc Ruppert insistéiert, de Frank Engel wier oppe fir an Aarbechtsgruppen ze diskutéieren, kann ee jo awer dovunner ausgoen, datt virun allem Leit sech fir Fokus wäerten interesséieren, déi eppes mam Frank Engel oder mam Marc Ruppert kënnen ufänken. An dovun ausgoend ass sech warscheinlech z'erwaarden, datt d'Partei sech Mëtt-riets um politesche Spektrum kéint erëmfannen... ma sech als Mëtt-riets ze bezeechnen ass wuel net ganz in. Wat als Manktem un Ideologie bezeechent gëtt ass éischter eng Selbstverleugnung.

Domat ass Fokus guer net esou anescht wéi déi al Parteie vum Marc Ruppert a Frank Engel. Anescht wéi déi 2 et duerstellen, hunn d'DP an d'CSV nämlech kee Problem vun ze vill, ma éischter vun ze wéineg Ideologie. Den CSV-President, deen eng Kéier e Plang hat, deen e kengem verroden huet, definéiert "konservativ" haut sou, datt d'CSV wëll de Klima erhalen. Bei der DP ass déi beschte Strategie, fir ee vun deene wichtegste Posten, dee vum Finanzminister, ze kréien, eng diplomatesch Karriär ze maachen a sech zu kengem Moment politesch ze positionéieren.

De Phenomen, Ideologie vu Politik wëllen ze trennen a sech als "Mëtt vun der Gesellschaft" duerzestellen, huet een an de leschte Joren ëmmer erëm virun allem vu Gruppéierungen vu Mëtt-riets bis rietsextrem gesinn. Mam Resultat, datt progressiv Revendicatiounen als onrealistesch gutt-mënschlech Fantasien ofgestempelt ginn. Méi originell wier et, Faarf ze bekennen.