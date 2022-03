Elo gëtt et kulturell. Fir eise Commentaire vun haut kucke mir nämlech op d'Kulturjoer Esch2022. Et soll eng Chance si fir Esch an de ganze Minett. Mee ass d'Ouverture de leschte Samschden dëser Hoffnung gerecht ginn? D'Monica Camposeo war dobäi.

Commentaire vum Monica Camposeo

Et huet wéi beim Charlie an der Schockelasfabrick mat engem gëllenen Ticket an der Boîte ugefaangen. A mat engem Profil, deen een no engem Quiz kritt huet. An da kritt een Aufgaben, déi zum Profil passen. Esou stoung et mol an den E-Mailen no der Registréierung. Mee wat ass, wann een an engem Grupp op d'Ouverture wëll, muss da jiddereen den nämmlechte Profil hunn? Gëtt een opgespléckt? Dorop war am Viraus keng Äntwert ze fannen.

Mee wëlle mer mol net esou streng sinn, u sech ass d'Iddi, dass ee sech Gedanke mécht an involvéiert gëtt an en Event jo guer net esou schlecht. Et muss ee sech einfach dorop aloossen, hu mir eis am Grupp geduecht. Ze vill Onkloerheet huet awer vläicht och dozou gefouert, dass Leit déi online net esou gutt eens ginn, guer net op d'Ouverture komm sinn an dat ass schued.

Vun engem Kulturjoer erwaarden ech mer och Inclusioun an Diversitéit. An natierlech soll Kultur och politesch sinn. Déi aktuell Krich-Situatioun gouf an deene meeschte Rieden zwar kuerz ugeschwat, am Programm selwer war op der Ouverture dovunner awer net vill ze gesinn. An domadder mengen ech net just d'Aktualitéit aus der Ukrain, déi jo zimmlech kuerzfristeg jidderee kal erwëscht huet, mee allgemeng huet Konscht, déi kritiséiert an zum Denken ureegt, gefeelt.

Wa mer scho beim Programm sinn, wisou war et net méiglech am Viraus ze soen, wie wou optrëtt? Dobäi war de Choix villverspriechend, mat Lëtzebuergesche Kënschtler, wéi Chaild oder Maz, déi ech nawell gär gesinn hätt. Mee leider konnt op der Plaz keen eis soen, wéini een dofir wou genee sollt sinn.

Och no engem flotten Owend mat beandrockenden Elementer, wéi d'Liicht- an d'Feiershow um Belval, ass et schued, dass d'Gefill zeréckbleift, eppes verpasst ze hunn. Zur falscher Zäit op der falscher Plaz gewiescht ze sinn.

Och wat d'Iessen an d'Gedrénks ugeet, war d'Iddi mam Bracelet ze bezuelen, deen een an der Entrée krut, wierklech konfus. Wier et net méi einfach gewiescht, einfach d'Bezuele mat der Kaart iwwerall ze favoriséieren, amplaz d'Leit a verschiddene Schlaangen an der Keelt waarden ze loossen, fir Suen op e Badge ze lueden? Guer net dovunner ze schwätzen, dass een elo eng ganz Prozedur online maache muss, fir déi Suen, déi ee net ausginn huet, zeréckzekréien. Och d'Offer vun de sougenannte Food Villages war dënn. Wien am Ausland schonn op Festivalle war, weess wéi gutt vegaant, regionaalt oder Bio-Iessen och ka sinn. Dat kann also keng Ausried sinn.

Positiv iwwerrascht war ech awer vun den Öko-Toiletten op der Gemengeplaz zu Esch. Dass een dat mol zu Lëtzebuerg gesäit, scho bal innovativ! An den Opruff, net mam Auto ze kommen an d'Leit scho mam Online-Ticket entscheeden ze loossen, wéi se souzesoen ureese wëllen, huet de Wee op Esch, respektiv Belval schonn zur Aventure gemaach. An da mierkt een och, dass ee – deemno vu wou ee kënnt – och owes guer net mol sou schlecht verbonnen ass.

A wie sech elo freet, wat ass dann aus den Aufgabe ginn, déi ee mat sengem Profil huet misse maachen? Mir hunn eis dorop agelooss a ware bereet och d'Choreographie matzemaachen, déi een am Viraus an enger Mail geschéckt krut, mee mir hunn de participativen Deel einfach net verstanen.

Vill Froe goufen et am Viraus vun der Ouverture a vill Froe ginn et och elo nach ëmmer. Mee et si jo nach 10 Méint, fir Esch an de Minett ze entdecken. A wou Froe sinn, ass och Virwëtz. Ech wäert ganz sécher nach emol den Zuch fir an de Minett huelen a mech op d'Konscht, d'Liesungen an d'Concerten einfach mol aloossen.