D’Präisser un der Pompel sinn hënt op en neits zolidd geklommen. De Fränz Aulner mengt am Commentaire, datt d’Regierung d’energetesch Transitioun an den Ausbau vun alternative Verkéiersmëttele net séier a resolut genuch ënnerholl huet. A sengen Ae muss d’Regierung elo handelen, mä hiren Aktiounsradius fir d’Präisdeierecht ofzefiederen ass elo kuerzfristeg limitéiert.

Commentaire vum François Aulner

D’Inflatioun, d’Präisdeierecht ënner Kontroll ze kréien, wa se aus dem Rudder leeft ass keng einfach Saach. Dat huet ons d’Erfarung an de 70er Jore gewisen. D’Inflatioun ass graff resuméiert doduerch bedéngt, datt d’Demande méi staark ass ewéi d’Offer. Op Säite vun der Demande kann de Staat versichen d’ëffentlech Ausgaben ze reduzéieren oder/an d'Hausse vun der Kafkraaft ze limitéieren. Op der anerer Säit kann e probéieren d’Offer an d’Luucht ze setzen, wat net vun haut op muer geet. Bis de Stuerm vun der Inflatioun eriwwer ass kann daueren an de Staat muss an éischter Stell besonnesch deenen hëllefen, bei deenen d’finanziell Moyen ausginn, fir sech ze hëtzen oder op d’Aarbecht ze deplacéieren.

D’Taxen op Bensin, Diesel an Hëtzes erofsetzen bréngt u sech net esouvill. Fir d'Konkurrenz an der EU e bësse fair ze halen, ginn et minimal Seuile vun Taxen an dovunner ass Lëtzebuerg net wäit ewech. Se op de Minimum reduzéieren géing just 8 Cent de Liter spueren, huet en opmierksame Lieser e Mëttwoch ausgerechent. Präisser deckelen riskéiert zu méi Enkpäss an also méi Inflatioun ze féieren. Méi sënnvoll wier et, wann de Staat seng Recetten esou ëmverdeelt, datt den Impakt vun der Inflatioun e bëssen ofgefiedert gëtt.

Bei der Annonce vun der Energieprimm fir Stéit, déi wéineg verdéngen, huet d'Regierung nach Sputt gelooss, vläicht well se sech bewosst war, datt d’Präishaussë weiderginn. Engersäits wäert hoffentlech d’Regierung deenen, déi wéineg verdéngen a sech net leeschte kënnen no un hirer Aarbechtsplaz ze wunnen méi hëllefen. D’Mëttelschicht wäert nees ze kuerz kommen, dat heescht déi Leit déi ze vill verdéngen, fir an de Genoss vun der finanzieller Hëllef ze kommen. Fir si kann de Staat probéieren mat Primme fir op alternativ Energien ëmzeklammen ënnert d’Äerm ze gräifen.

An da gëtt et natierlech d’Fro vum Index, deen d’Betriber déi nächst Méint esou wäert schmäissen, datt d’Regierung net laanscht eng Modulatioun ënnert iergendwellecher Form wäert kommen. Et wier net vu Muttwëll well quitt, datt den Index u sech de Verloscht u Kafkraaft just kompenséiert, sou féiert all Tranche zu Distortiounen.

Beispill: een dee wäit vun der Aarbecht wunnt a keen ëffentlechen Transport ugebuede kritt, dee kritt säi Verloscht manner kompenséiert ewéi een dee bal net mam Auto muss fueren.

Anert Beispill: bei 3.000 Euro brutto kritt ee 75 Euro Index. Bei 6.000 Euro 150 Euro. Zwar ass dat en 1 zu 1 proportionalen Ausgläich, mä deen dee manner verdéngt, gëtt op laang Siicht ëmmer méi ofgehaangen vun deem dee méi verdéngt.

Gewerkschaftler géinge soen: Ëmverdeelung soll net iwwert den Index geschéien mee iwwert d’Steieren. Jo Steieren soll ee lo léiwer net erofsetzen well dat theoretesch d’Demande nees stäerkt an esou d’Inflatioun. D’Steieren an d’Luucht setzen fir déi di vill Besëtz hunn wier eng Optioun, mee hei ass den Handlungsspillraum vun der Politik ageschränkt. An zwar doduercher, datt d’Mëttelschicht d’Interessie vun deenen déi vill hunn, verdeedegt wa se beim Wuert Steieren ëmmer nees direkt op d’Barrikade klëmmt, obwuel se selwer net betraff wier.

Och wann et onpopulär ass, kann de Staat säint maachen also: bësse spuersam sinn, deenen hëllefen, deenen et manner gutt geet. D’Zënspolitik vun der Zentralbank eleng mécht et och net. Och d’Konsumenten an d’Entreprisë kennen hiren Deel maachen. E bësse spuersam sinn, op Alternativen ëmklammen wann et geet, acceptéieren de Präis ze bezuelen, deen déi wichteg Saachen hunn… an no deenen anere kucken, déi sech näischt méi leeschte kënnen... Ëmmer méi hunn, gëtt elo mi schwiereg.