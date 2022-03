De Petz Bartz huet, Stand 9. Mäerz 2022, e wéineg Ofstand vum Krich an der Ukrain geholl a sech d'Fro gestallt, wéi et iwwerhaapt dozou komme konnt.

Tëscheruff vum Petz Bartz

Hätten an haten…

Mam Recul mécht alles Sënn. Et hätt een déi Invasioun vun der Ukrain misse gesi kommen; dat hat een awer net. Jiddefalls net an deem Ausmooss. Eventuell just am Donbass. Lues a lues awer, iwwert déi lescht Joerzéngten ewech, goufen d’Weiche gestallt, ouni dass ee Chef de Gare et an Uecht geholl hätt. Déi mafiéis Morden, vun de Putinkritiker Litvinenko (2006, London) a Nemtsov (2015, Moskau) an déi versichte Morden vum Ex-Agent Skripal (2018, Salisbury) an dem Oppositiounspolitiker Navalny (2020, Tomsk), hat déi westlech Politik zum groussen Deel nach als Kavaléiersdelikter vun engem fréiere KGB-Mataarbechter, deen de Wee an de Kreml fonnt hat, ënnerschat a klasséiert. D’EU-Geriicht fir Mënscherechter dogéint koum um Compteur tëscht 1996 an 2021 schonn op 349 Verstéiss vu Russland géint den Artikel 2 vun der Europäescher Konventioun[1], d.h. Mord, deemno am Schnëtt méi wéi 13 Fäll d’Joer. Wier do net genuch Zäit gewiescht, dass eng Späicherliicht opgaange wier...?

© Odd ANDERSEN / AFP

Dramwelt Soviet Unioun

An de Vladimir Vladimirovich huet gelidden am Kreml a verlaangert no senger Dramwelt Soviet Unioun, an där hien opgewuess war. Mee an deem Russland wou hie President ass, ass de Vernis iwwerall gebréckelt an en huet kee Plang, dee sengen Ambitioune géif gerecht ginn an der éischter Rei matzedanzen. Säi Bruttoinlandsprodukt op de Kapp louch 2021 neelech iwwert deem vun Equatorialguinea. Et ass eng batter Pëll ze verstoen, an der Vergaangenheet stieche bliwwen ze sinn, u Relevanz ze verléieren a vum Rescht vun der Welt - virun allem der EU, den USA a China – an alle Beräicher iwwerholl ze ginn.

D’Walen an der Ukrain (2004), déi orange Revolutioun kuerz drop an d’Perspektiv, dass e pro-westleche Yushchenko säin treie Vasall Kutschma ofléist, hat säi Plang duerchernee bruecht seng Heemecht erëm an d’Grenze vu 1922 zréckzeféieren. Mat e puer Drëpsen Dioxin war de Problem zu Kyiv 2004 net geléist, mee just cicatriséiert. Wéi dunn 2014 säi nächsten Handlaanger Yanukovych huet missen an Exil an d’Ukrain sech ëmmer méi däitlech no Westen ausgeriicht hat, war d’Bëtschel fett. Mee just mam Klaue vun der zwar prestigiéiser Krim an zwee desolate Landstreecher am Donbass war de fréiere Glanz vun der Soviet Unioun jo awer net erëm restauréiert. Dat wor jo schonn 2008 a Georgie net gaang. Do gouf et um Enn mat Abkhazien a Südossetien och just 20% vum Territoire.

© Alexander KHUDOTEPLY / AFP

De “useful idiot” zu Minsk

Gutt, dass een awer mam Lukashenko nach ee “useful idiot” zu Minsk behalen huet. An dobäi huet et de Kreml Zäit a Geld kascht, de Bedruch ëm d’Walvictoire vun der Oppositiounspolitikerin Tikhanovskaya 2020. Haaptsaach Horrorvirstellung ofgewiert: déi nei, jonk, pro-europäesch Polit-Dynamik Tikhanovskaya/Zelenskiy op der Westflank vun enger aler “Soviet Unioun in the (Re)-making” wier eng Schimmt gewiescht sonnergläichen. Do kéint ee nach esouvill “torse nu” duerch Sibirie reiden… et géif ee nawell al ausgesinn.

© SHAMIL ZHUMATOV / POOL / AFP

D'Missioune vum Donald Trump

Op der anerer Säit vum Atlantik hat den Donald Trump natierlech ëmmer erofgespillt, dass en am Fong dem russesche President a sengen Algorithmen säin CDD am Wäissen Haus ze verdanken hat. En hat e kloren Opdrag vu Moskau: säin Homolog Zelenskiy um Telefon ënner Drock setzen an domat erpressen der Ukrain Hëllef vir z’enthalen – eng Missioun, duerch déi him 2019 säin éischten Impeachment vum Representantenhaus vergonnt war. Eng aner Missioun war d’NATO ënner Drock ze setzen an a Fro ze stellen an ze probéiere se opzebriechen andeems Washington haart iwwert en Austrëtt nogeduecht huet. Dass d’Allianz haut Gold Wäert ass, virun allem och fir Osteuropa viru russesche Verbriechen ze schützen, misst eigentlech jiddereen zu dësem Zäitpunkt verstanen hunn. Glécklecherweis hu sech net alleguer d’Rëndvéizegkeeten aus den Trump-Joren ëmsetze gelooss.

© Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Parallel zu sengem Hiewel op d’Muecht am Wäissen Haus an de 4 Trump-Joren huet onse Mann am Kreml awer och misse probéieren Europa z’isoléieren, ze splécken, ze verdommen. Am beschte Fall politesch z’ënnerwanderen: nationalistesch Rietspopulisten an Opportunisten op seng Payroll setzen, fir dass s’am Fall vun enger Invasioun vun der Ukrain moskaufrëndlech Posts op hire Facebook an Twitter-Compte sharen. D’EU wier schlecht drun, wann zu dësem Zäitpunkt e Le Pen am Élysée an e Salvini am Palazzo Chigi séizen. Mat Orbán a Kaczyński ass ee scho genuch gehäit…

Den Charity Ball…

An alles dat ass geschitt iwwerdeems sech op engem sougenannten Charity Ball am Cercle, “the rich and famous” an d’Wannabees joer-an-joer-aus d’Klensch an de Grapp gedréckt hunn. Zil wor et ëmmer Kanner a Nout ze hëllefen…, iwwerdeems elo ënnert deem selwechte Fändel der awer, iwwert e puer Grenzen ewech méi ëstlech, musse wéinst Bombardementer aus Spideeler an Heemer evakuéiert ginn. An deem Klima ass et dann och net verwonnerlech, dass et heiheem zu Récktrëtter aus Verwaltungsréit huet misse kommen. Lëtzebuerg ass kleng. Fir déi Betraffe bedeit et souwisou just e liichte Verloscht am Täschegeld, ouni gréisseren Impakt op hir Cotisatioune bei der Pensiounskeess.

© RTL Archiv

De Psychopat Putin setzt weider verbassen am Suedel am Kreml. An där Sakgaass an déi hien sech a säi Land iwwert eng laang Phas eramanövréiert huet ass et schwéier d’Kéier ze kréien an erauszekommen ouni d’Face ze verléieren. Als mëttlerweil quasi international persona non grata ass en fin de carrière. Et ass den Ament ondenkbar en eng nächste Kéier op enger Familljefoto no engem G8-Sommet ze gesinn.

Der Ukrain goungen an den 22 Putin-Jore russesch Bombardementscampagnen an Tschetschenien an a Syrien viraus. D’Zil war et ëmmer op d’Zäit ze spille fir dem Vollek seng Moral ze briechen. An Tschetschenien war et gaangen, a Syrien net. D’Chancen fir d’Ukrain stinn deemno 50/50.