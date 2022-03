No bal 2 Joer gëllt zu Lëtzebuerg keng Maskeflicht méi. Mat Ausnam vum ëffentlechen Transport an dem Gesondheets- a Fleegesecteur. Och den obligatoresche CovidCheck gëllt just nach fir Ariichtungen, déi sech ëm vulnerabel Leit këmmeren. Zréck an en normaalt Liewen - wat eng Erliichterung... an awer, huet d’Raphaëlle Dickes gemëschte Gefiller dobäi.

An dat dierft och aneren esou goen. An den Akafszentre waren dëse Weekend jiddefalls nach e sëllege Leit mat Mask ënnerwee. Vläicht hate vereenzelter och nach net matkritt, datt dat neit Covid-Gesetz a Kraaft ass. Et gouf e Freideg ausnamsweis emol vun alle Parteien an der Chamber gutt geheescht.

Et gëtt jo och e sëllegen Argumenter déi dofir schwätzen: D’Covid-Situatioun an de Spideeler huet sech berouegt, d’Infektiounszuele sinn am Verglach vu virun 2 Méint zolidd erofgaangen. Iwwer 80% vun der Erwuessener Populatioun ass geimpft. A vill vun den net geimpfte Leit haten de Covid an hunn deemno eng gewëss Immunitéit opgebaut. Ausserdeem verfüge mer elo iwwer bestëmmte Medikamenter géint de Virus. Vill gutt Grënn also, fir nees Fräiheeten zréck ze ginn.

D’Fro stellt sech nawell, ob d’Politik net iwwerstierzt gehandelt huet. Am Covid-Bilan e Freideg beispillsweis goufen 958 Neiinfizéierter gemellt. All drëtten Test war positiv. An et leien och schonn nees méi Covid-Patienten an de Spideeler. Waren et der haut virun 2 Wochen nach 21, esou waren et der leschten Donneschdeg schonn nees 34. Also iwwer 50% méi. Déi gutt Nouvelle: just 4 Persoune hu missen op der Intensivstatioun behandelt ginn. Mat der Hausse vun den Hospitalisatioune riskéiert dës Zuel awer och nees an d’Luucht ze goen. Bleift ofzewaarden, wéi en Impakt di nei Covid-Medikamenter hunn.

Ofwaarden, dat ass d’Stéchwuert. Op d'mannst nach 2-3 Wochen... fir sech Zäit ze ginn, d’Situatioun anzeschätzen. Fir ze kucken, wéi en Impakt di nei Omikron-Ënnervariant huet, déi jo nees méi ustiechend soll sinn. Ofwaarden a kucken, wéi et an Däitschland virugeet, wou en Donneschdeg mat iwwer 260.000 Nei-Infektiounen en neie Rekord-Dageswäert gouf. An d’Inzidenz elo bei 1.500 Infizéierten op 100.000 Awunner läit, esou héich wéi nach ni.

Mir musse léiere mam Virus liewen an aus dem gefillten Ausnamezoustand an dem d’Welt sech zanter 2 Joer befënnt, eraus. Den LSAP-Deputéierten Mars di Bartolomeo huet sécher Recht, wann hie seet, datt d’Ofschafe vun de Restriktiounen eis Loft géif ginn, besonnesch elo wou mam Ukrain-Krich déi nächst Kris d’Mënsche belaaschte géif.

Allerdéngs riskéiert dat dach relativ abrupt Ofschafe vu quasi alle Covid-Restriktioune munch engem e falscht Signal vu Sécherheet ze ginn a munch aneren ze veronsécheren. Vulnerabel Mënsche beispillsweis dierfte sech Suerge maachen, fir an Zäite wou ronn 1.000 Persounen den Dag positiv getest ginn, bei de Coiffer oder an de Supermarché akafen ze goen. Et kann ee sech zwar selwer schützen. Mee ob dat duergeet bei enger extrem ustiechender Variant an engem Kontext, wou déi meescht ouni Masken ënnerwee sinn, sief dohi gestallt.

Ausserdeem si vun de Residenten iwwer 50 Joer, déi jo méi ufälleg sinn fir e schwéiere Krankheetsverlaf, nach ëmmer 30.000 Persounen net geimpft.

Gutt méiglech, datt mam Ewechfale vun der Maskeflicht an dem CovidCheck, d’Infektiounszuelen erëm wäerten an d’Luucht goen. D’Akzeptanz vun der Populatioun fir de Comeback vun de sanitäre Restriktioune riskéiert dann awer verluer ze sinn. Eng progressiv Lockerung iwwer di nächst Wochen wär dee vläicht manner populären, dofir awer méi sécheren a koherente Wee gewiescht.