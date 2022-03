Viru 27 Deeg huet Russland d'Ukrain iwwerfall, e Krich, deen ëmmer méi brutal gëtt. E Krich, an deem Zivilisten an zivil Ziler wéi Wunnquartieren, Spideeler, Maternitéen a Schoulen ëmmer méi reegelméisseg bombardéiert ginn. Schrecklech Biller, déi d'selwecht sinn, wéi déi aus anere Kricher. Zum Beispill déi aus dem syresche Biergerkrich, ma "ausgerechent den Diktator vun Damaskus, de Krichsverbriecher aus Syrien gouf an de leschten Deeg mat oppenen Äerm zu Dubai empfaangen", kritiséiert d'Dany Rasqué a sengem Commentaire.

De Commentaire vum Dany Rasqué

De Baschar Al Assad gutt gelaunt, mat engem Laachen am Gesicht um Canapé nieft dem Krounprënz vun Dubai an nieft dem Vizepresident a Premier vun de Vereenegten Arabeschen Emirater, dem Emir vun Dubai.

En héichkarätegen Empfang fir een, deen an de Prisong gehéiert.

D'Biller sinn de Weekend ronderëm d'Welt gaangen an hunn op ville Plaze fir Entsetze gesuergt.

D'lescht Woch waren et genee 11 Joer, datt de Krich a Syrien ugefaangen huet. Datt de Baschar Al Assad, mat der Ënnerstëtzung vu Russland, Stied wéi Damaskus, Aleppo oder Homs bombardéiert an honnertdausende Mënschen ëmbruecht huet, och mat chemesche Waffen.

2011 gouf Syrien aus der arabescher Liga ausgeschloss an e Joer méi spéit hunn d'Vereenten Arabesch Emirater, zu deenen Dubai jo gehéiert, hir Relatioune mat Damaskus ofgebrach.

Versich, sech erëm méi no ze kommen, ginn et scho méi laang, mä dem Al Assad seng Visitt zu Dubai ass zënter dem Ufank vum Krich a Syrien déi éischt an engem arabesche Land. Bis elo war hie just am Iran an a Russland wëllkomm.

Ausgerechent zu Dubai gëtt awer elo ugefaangen, en Diktator a Krichsverbriecher erëm salonfäeg ze maachen. Ausgerechent zu enger Zäit, wou 192 Länner op der Weltexpo vertruede sinn, komme vun do däitlech Signaler, datt d'Isolatioun vum Al Assad deemnächst an der arabescher Welt kéint Schnéi vu gëschter sinn.

Seng Proximitéit zum Wladimir Putin, dee grad d'Liewe vu Millioune Leit an der Ukrain zerstéiert an deen a Syrien weider Kämpfer fir seng pervers Pläng rekrutéiert, dat alles schéngt an der Metropol vun de Superlative keen z'intresséieren.

En encourageant Signal op Moskau.

Zu Dubai dréint d'Welt weider. Op Besuch déi lescht Deeg den däitsche Wirtschaftsminister a Vize-Kanzler, deen och do no neien Energiepartner sicht, zënter e Méindeg och de Grand-Duc Henri an den Ausseminister Jean Asselborn. Um Programm ënnert anerem d'Weltausstellung an en Echange mam Vize-President a Premier vun den Emirater, dem Emir vun Dubai, dee sech also net just Zäit fir Krichsverbriecher, mä och fir déi Lëtzebuerger Delegatioun hëlt.

Am offizielle Schreiwes heescht, datt d'Zil vun der Visitt ass, de Grand-Duché an der Regioun méi bekannt ze maachen. Bleift ze hoffen, datt Lëtzebuerg och ganz däitlech mécht, wat vu Krichsverbriecher an Diktatoren ze halen ass. Am anere Fall hätt ee sech trotz de leschten Deeg vun der Expo, vläicht grad elo dës Rees kéinte spueren.