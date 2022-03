Anscheinend si mer aktuell mat "multiple Krisen" konfrontéiert - sou soen eis et mol d'Politiker. Dat stëmmt och, just datt keen am Stand ass oder de Wëllen huet, Äntwerten ze fannen. D'Tripartite ass esou e Versuch, mee nach laang ass näischt an dréchenen Dicher. Als Gewënner gesäit sech allemol d'Regierung, an dat éier en Accord fonnt gouf. Effektiv steet besonnesch een aus der Koalitioun gutt do, fënnt de Roy Grotz a sengem Commentaire.

An dat ass d'DP - u sech och de Leader an der Tripartite, wëll d'Berechnungen zu den eenzele Mesuren am bloe Finanzministère gemaach ginn an de Staatsminister den Animateur vun der Tripartite ass.

De Commentaire vum Roy Grotz

Fir d'LSAP bleift d'Roll vum "soziale Gewëssen" vun der Regierung. Déi Gréng mussen an de sauere gréngen Apel bäissen a sech souguer d'Accord soen, datt de Staat drop leet, wa Sprit an den Tank lafe gelooss gëtt. Vive den Exit aus de fossillen Energie-Sourcen, deen alt nees geaffert a verrode gëtt. Et huet een dem Vizepremier Bausch ugesinn, wéi penibel et him war, dës Mesuren z'annoncéieren.

Bei de Sozialisten ass alles och nach net sou flott a konziliant wéi et schéngt. De Lénks-Sozialist Kersch kann nom Wiessel an d'Chamber elo vill méi fräi opspillen an dirigéiert aus der zweeter Rei eraus, wat Lenert, Fayot an Engel ze soen hunn. Den Ex-Minister diktéiert, wat d'LSAP ka matdroen an dreet souguer, d'Majoritéit capotéieren ze loossen, wann d'Mesuren net equitabel genuch sinn an dem Kafkraaft-Verloscht Rechnung droen.

Domat vertrëtt den Dan Kersch grouss Deeler vum OGBL, déi sech net d'Accord soen, datt lo awer um Index gefréckelt gëtt an dee System nëmmen nach soll emol d'Joer spillen.

Déi dräi Gewerkschaften um Dësch goufen also virgefouert, hunn d'Fauscht an der Täsch gemaach an droen elo genee déi Index-Modulatioun mat, déi si dach als "rout Linn" deklaréiert haten.

Domat sinn se als Statisten degradéiert. Den Deal ass souwisou tëscht dem Patronat an der DP-Regierung gemaach ginn an duerfir gëtt de Pak och en Donneschdeg net méi opgemaach, mee gëtt sou duerchgezunn, op d'Gewerkschafte wëllen oder net.

Et héiert een, datt den OGBL "gewalteg Problemer" mam Kompromëss huet - e Refus ass wéi de Geescht aus dem Sennenger Schlass omnipresent.

D'Standuertpolitik, d'energetesch Transitioun vun de Betriber an d'Kompetitivitéit fuerderen awer hiren Tribut an dat gëtt am Minimal-Kompromëss vun dëser Tripartitesronn ausgedréckt.

Och wat dann elo d'Steierkreditter solle konkret an an Zuelen ausgedréckt solle bréngen, huet zanter der leschter Woch nach kee vun den dräi Verhandlungspartner konnten oder wollten erklären. Rieds geet souguer vun "iwwerkompenséieren". Et hänkt ëmmer dovunner of, wou d'Paien-Limitte fir dës Kompensatioune solle leien - natierlech gëtt dat net matgedeelt.

An och datt d'Spritbrems un e Liter-Präis gebonnen ass, gouf weider net public gemaach...mir versti gutt firwat.

D'Regierung erkeeft sech de soziale Fridde gär fir eng hallef Milliard - Suen, déi fir Walcampagne-Kaddoe feelen, mee Suen, déi den Entreprisë Loft verschafen, bis de Krich eriwwer an d'Inflatioun nees a geuerdente Bunne leeft.

Op d'Gewerkschaften en Donneschdeg hire Krop ënnert den Accord maachen oder net, ass u sech egal. Si goufen duergestallt wéi vun der Zäit depasséiert, verstëbst Entitéiten, déi d'Zeeche vun der Zäit verpasst an net erkannt hunn, datt zum Beispill de Klimachangement séier a pragmatesch Léisunge brauch.

Iwwregens misst dat och am Logementsberäich geschéien, mee do verbrennt dach kee sech gär d'Fanger drun. Et gi vill alarmant Constate gemaach a gejaut "Skandal a Schock", mee datt zum Beispill eng Logements-Tripartite beienee géif kommen, wëll keen. Schliisslech gëtt nach ëmmer ze gutt Sue mam Verkaf vun Terrainen a Wunnenge verdéngt, do späizt da keen deem anere gär an d'Zopp.

An datt d'Spekulatiounssteier geschwënn soll kommen - tjo, dat gehéiert an d'Welt vun den Dreem an Illusiounen.

Sou dreiwe mer also gemittlech weider an eiser Confort-Zone, kucken owes d'Grujelegkeeten aus der Ukrain, mir fannen dat onmënschlech, knouteren iwwer onfäeg, immobil Politiker amplaz aktiv ze ginn a selwer Decisiounen ze huelen, déi der Gesellschaft ze gutt kommen.

Multipel Krise brauche kollektiv, resillient Äntwerten an net nëmme Gebraddels, Egoissem a Stuerheet.