D‘Tripartite war also en Echec. Den Onofhängege Gewerkschaftsbond huet de Mesuren-Pak vun der Regierung refuséiert an e Mëttwoch den Owend d‘Dier geklaakt. Déi aner zwou Gewerkschaften droen de Pak mat. Si beweisen domat e Gefill fir déi quokeleg Situatioun, an där mir all zesumme sinn. Dem OGBL seng Fuerderunge sinn ze héich, seet de Pierre Jans a sengem Commentaire.

"Souvill zu Eenheetsgewerkschaft", sot en Donneschdeg de Moien en Aarbechtskolleeg vu mir, an en huet Recht. A 60 Stonnen Negociatiounen hunn d'Gewerkschaften d'Regierung nach gedréckt a weider Mesuren am Sënn vum Salarié erausgeschloen.

De Commentaire vum Pierre Jans

D'Patronat war scho sou gutt wéi averstanen, wéi kloer war, dass hiren Horrorzeenario vun dräi Indextranchë bannent 10 Méint elo net Realitéit gëtt.

Well d'Tranche vum Summer elo an d'Fréijoer dat anert Joer verluecht gëtt, kompenséiert de Staat déi verluere Kafkraaft vun de Salariéeë mat Steierkreditter.

Verdéngt een d'Joer ënner 68.000 Euro gëtt ee wéinst den héijen Energiepräisser iwwerkompenséiert – versprécht d‘Regierung.

Gehollef kréien awer och Leit bis zu engem Joresakommes vun 100.000 Euro brutto. Dat sinn ëmmerhi gutt 8.000 Euro brutto de Mount. Am Ausland maachen se do grouss Aen, mä jo zu Lëtzebuerg ass dat nach Mëttelschicht.

Wann den OGBL wierklech méi en héije Seuil fuerdert, dann ass seng Definitioun vu klengen a mëttlere Paien apaart.

E Salarié verdéngt hei am Land duerchschnëttlech 65.000 Euro brutto d'Joer. Déi héchst Moyenne an Europa. Am Enseignement gi laut STATEC am Duerchschnëtt 96.000 Euro d'Joer ausbezuelt.

Och dee Secteur kréich mat dësem Mesurëpak also mat Steierkreditter nach ënnert d'Äerm gegraff.

Brauchen déi Leit, déi méi verdéngen, wierklech steierlech Erliichterungen? Den OGBL soll mat Amenter Kompenséierunge bis e Joresgehalt vun 160.000 Euro, also ronn 13.000 Euro de Mount, gefuerdert hunn.

D'Gewerkschaft kontestéiert, dee Montant als lescht genannt ze hunn. Vill méi wären et 135.000 Euro gewiescht. Ëmmerhin nach ganz gutt 11.000 Euro de Mount.

Do freet ee sech wierklech, fir wien den OGBL de sozialen Dialog zu Lëtzebuerg op d‘Spill setzt.

D'rout Duch fir den OGBL ass natierlech den Index. Pas touche!

Ma d'Patronat schéngt d‘Regierung an och op mannst zwou Gewerkschaften dovun iwwerzeegt ze hunn, dass vill Betriber no der Covid-Pandemie an duerch d'Energiepräisser därmoosse struewelen, dass all puer Méint eng Indextranche hinnen d'Genéck géif briechen. Souguer International Entreprisë mat Sëtz hei am Land kéinte sech duerch d‘Bascht maachen, hat den UEL-President Michel Reckinger mir an engem rezenten Interview gesot.

Am schlëmmste Fall misste Plaze gestrach ginn. An dann hätt een näischt gewonnen. Virun allem d'Leit, déi beim OGBL Schutz sichen.

Modulatiounen um Indexmechanismus sinn net ongewéinlech. 2012 gouf zum Beispill eng Tranche vum Mäerz an den Oktober verréckelt. Mat manner Kompensatiounen, ewéi der haut um Dësch leien. Mir hunn et iwwerlieft.

Och deemools gouf et grondsätzlech Debaten iwwer den Index. Ëmmer wann et drop ukomm ass, hunn d'Sozialpartner awer um Mechanismus festgehalen. Natierlech ass dat och de Verdéngscht vun de Gewerkschaften.

En Decalage vun enger Indextranche kann awer temporär fir Entlaaschtung Suergen. D'Haussë vun de Salairë gi gebremst. Eng Inflatiounsspiral gëtt evitéiert.

Do brauch och den OGBL net Mordicus un all Tranche festzehalen.