Haut viru 40 Joer ass keen ëffentleche Bus a keen Zuch am Land gefuer, wëll gestreikt ginn ass. De Grond fir dëse Warnstreik war en Index-Debat.

D’Diana Hoffmann huet sech e puer Gedanke gemaach, ob sech de Streik fir den Index nach lount. An sech gefrot, wéi eng Roll dëse bei der Schafung vu sozialen Ongerechtegkeete spille kann.

Virop: Den Indexmechanismus ass zwar gerecht, mee net fair. Gerecht, well jiddereen 2,5 Prozent sief et an der Pai oder op der Pensioun bäikritt, onfair awer well d’Montante fir déi Leit, déi méi hunn, méi héich sinn. Ech erkläre mech!

D’Indextranche erfält, wann de Konsum-Präisindex eropgeet, et also zu enger Präisdeierecht koum. Duerch den Index soll de Kafkraaftverloscht kompenséiert ginn. Heescht, deen en héije Salaire huet, ka sech iwwerspëtzt formuléiert, méi Luxus leeschten. Eventuell souguer méi investéieren. Ee mat klengem Akommes kënnt nach ëmmer nëmme just iwwert d’Ronnen. Proportional gekuckt, un deem, wat ee fir ze liewe brauch, trëfft d’Präisdeierecht Leit mat klengem Salaire also méi haart. Fair ass dat wéi gesot net. Mee gerecht ass leider och net ëmmer fair. Dee méi huet, kritt méi. Fir dee mat manner, bleift nom Ofzéie vun deem, wat e brauch fir ze liewen, wann et gutt geet, d'selwecht vill.

Den Ecart tëscht Arem a Räich geet esou lues a lues auserneen. Fir ze verhënneren, datt dës Spiral ëmmer weider dréint, ginn et hei 2 Méiglechkeeten: Ab engem gewësse Salaire keen Index méi ausbezuelen oder/an, datt de Prozentsaz vun der Tranche progressiv ofhëlt, wann een an déi héich Salairesklasse kënnt. Sou wéi dat och bei de rezent decidéierte Steierkreditter de Fall ass, déi jo déi 2. Indextranche dëst Joer ersetzen.

De Problem ass, wou sëtzt een un. Eng Uwendung vun esou Mesurë op Leit aus der Mëttelschicht, mat Salairë vu 4.000, 5.000 oder esouguer 6.000 Euro wier net gerechtfäerdegt. 150 Euro pro Mount brutto, kritt ee bei engem Salaire vu 6.000 Euro bäi. Domat gëtt, wann een déi rezent Energiepräisser kuckt, fir vill Leit, nëmmen e reelle Kafkraaftverloscht kompenséiert. A Fro fir eng Deckelung kéime just Leit mat wierklech héije Paien. Hei kann een awer och argumentéieren, datt dës zwar en héije Montant duerch d'Indextranche kréien, dofir awer och méi Steiere bezuelen. Déi par contre mussen da sozial gerecht zréckfléissen a Menagë mat manner finanzielle Mëttel erreechen.

Fest steet, den Index ass a kann och keng Mesurë sinn, fir de Räichtum an der Gesellschaft ëmzeverdeelen. En Instrument dofir ass a bleift d’Steierpolitik. Leit mat héijem Akommes musse méi héich besteiert ginn, d’Mëttelschicht entlaascht,an et soll eng egalitär Besteierung onofhängeg vun der Liewenssituatioun agefouert ginn. Am Kontext vum Index mussen och d’Steierbarèmen un d’Inflatioun ugepasst ginn. Soss kann et virkommen, datt eng Persoun duerch den Index an en anere Barème rëtscht an um Enn ënnert dem Stréch nees u Kafkraaft verléiert.

Eng koherent a gerecht Steierreform wäert awer eréischt déi nächst Regierung an Ugrëff huelen. Esou laang bleift eis da just den Index, als Mesure, déi sech zanter Joerzéngte bestätegt huet, fir géint de Kafkraaftverloscht virzegoen, mat leider sengen No- an awer och senge Virdeeler.