Wat ass politesch korrekt? Villes, awer och vill manner. E Commentaire vum Jean-Marc Sturm.

Wéi ech et héieren hunn, ass mer de Mond opstoe bliwwen. Ok, Et ass schonn zwou Wochen hier, mä et huet mer keng Rou gelooss.

Do gouf dach net zu Hannover eng Musekerin vun enger Maniff vu Fridays for Future ausgelueden, well se Dreadlocks also Rasta-Trëtzen huet. Dat wier "Uneegne vun enger anerer Kultur".

Maache mer dann elo d'Drëttweltbutteker zou oder ginn net méi do akafen? Dann dierf ech als Lëtzebuerger net Proprietäre vun engem japaneschem, indeschem, chineseschem, koreaneschem oder libaneseschem Restaurant ginn?

Frae mat schwaarzer Hautfaarf dierfen hir Hoer net glat zéien? Däerf een nach Bermuda-Shorten oder een Hawaii-Hiem undoen?

Et ginn heiheem och keng Garagë mat koreaneschen oder japaneschen Autoen opgemaach. Dierf ee mat wäisser Hautfaarf nach Jazz oder Blues lauschteren a spillen?

Dir Dammen nix méi mat Kleeder mat Leoparden-oder Tigermuster!

Ech werfen d'Teppecher aus Tunesien ewech. Vun exotesche Gewürzer guer net ze schwätzen, keen Harissa, kee Kurkuma, einfach nix. Och Couscous, Merguez oder Tacos an Enchiladas respektiv Sushi kommen net méi op den Dësch. Äddi exotescht Gedrénks wéi Caipirinha.

Vum Rum guer net ze schwätzen. Gehäit all Maillot vun der brasilianescher oder argentinescher Futtball-Nationalekipp ewech. Däerf ee sech, aus der Siicht vun de Katholicken, als Sängerin Madonna nennen a provokativ ee grousse Rousekranz ëm den Hals hunn?

Muss een elo seng afrikanesch oder asiatesch Masken an d'Poubelle geheien? Kanner kruten ee Sombrero kaaft, dee flitt och elo. Déi Kleng dierfen net méi fir de Fuesbal als Indianer oder Chinees verkleet ginn.

Awer da warscheinlech selwer Shisha fëmmen? Och net grad en europäescht Kultursymbol.

Wee ka sech d’Recht huelen, sech an engem anere Mënsch seng Privatsphär anzemëschen? Wéi ass et mam Respekt? Et sief dann, et geet ëm eppes Illegales.

Politesch korrekt sinn ass dat eent. Sech selwer lächerlech maachen dat anert. Dat war ee Selbstgol, och wann ech den Asaz vun der Jugend fir de Klimaschutz eng gutt Saach fannen.