3 jonk RTL-Journalistinne waren als multimedial Ekipp eng Woch an der Stroossbuerger Strooss am Garer Quartier ënnerwee, fir sech zu ënnerschiddlechen Auerzäiten e Bild vum Quartier ze maachen. D’Anne Wolff wunnt selwer net op der Gare, hält awer a sengem Commentaire fest: De Quartier kann een net op Drogekriminalitéit a Prostitutioun reduzéieren.

Commentaire vum Anne Wolff

D'Sécherheetsfro op der Stater Gare ass zanter op d'mannst 30 Joer e reegelrechten Topos an der nationaler Press a Politik. Kloer ass och: Biergerversammlunge gouf et genuch, ëmmer nees huet d'Politik Léisunge versprach, ma geännert huet sech bis ewell net vill, soen eis verschidde Leit op der Plaz.

Ass d'Stater Gare also eng No-Go-Area?

Virop, d'Sécherheetsgefill ass e Gefill an domat reng subjektiv. Et ass net meng Intentioun, engem säin Onsécherheetsgefill ze banaliséieren oder ofzeschwätzen - au contraire, laang bekannte Problemer mussen och vu politescher Säit eescht geholl ginn.

Meng zwou Journaliste-Kolleeginnen an ech ware fir eis Serie eng Woch an der Stroossbuerger Strooss ënnerwee. Well mir och mat enger Kamera ënnerwee waren, ass et net verwonnerlech, datt et vläicht méi roueg war, ewéi wa mer inkognito ënnerwee gewiescht wieren. Dass Commerçanten eis ënnert anerem vun negativen Erliefnisser erzielt hunn, ass och e Fakt.

Trotzdeem konnte mir bei eisem Asaz an der Stroossbuerger Strooss och eng aner Säit vum Garer Quartier kenne léieren:

De Garer Quartier ass international, a bei ville Leit eng beléifte Plaz fir owes erauszegoen, D'Leit soten eis, se géinge sech an der Strooss wuel spieren an hei "richteg Leit" treffen. Eng Léierin sot eis, si wier der negativer Press esou lues midd a géing gär op der Gare schaffen.

Donieft hu sech och d'Immobilliepräisser op der Gare méi wéi verduebelt, de Quartier ass elo méi deier wéi 6 aner Stater Quartieren, dorënner den Cents oder Beggen. Dat geet schlecht iwwertenee mat engem Angscht-Raum, an dee kee méi e Fouss setze wëllt.

Et gëtt dem Quartier net gerecht, ëmmer nëmme mat negative Schlagzeilen a Verbindung bruecht ze ginn. Doduerch gëtt den Angscht-Raum Gare, nieft de Problemer, déi reell bestinn, nëmmen nach medial verstäerkt. Wat mat sech bréngt, dass och Leit, déi de Quartier guer net kennen, eng Meenung dozou hunn a sech onwuel fillen, nach ier si iwwerhaapt do waren.

D’Press dréit domadder zu engem Onsécherheetsgefill bäi an et ass un eis opzepassen, dass net nëmme Politiker a Politikerinne mat enger bestëmmter Agenda zu deem Thema zu Wuert kommen. Déi déi eng Politik fir besser gestallte Leit maachen, déi de Quartier am léifste wéilte gentrifizéieren an de Misär wäit fort vun der Haaptstad wéilten. Dass et Problemer op der Gare gëtt, ass sécher, dass ee sech dowéinst onsécher fillt, ass verständlech, ma vläicht si mir als Wuelstandsland Lëtzebuerg awer och manner resistent vis a vis vu Misär?

Ech plädéiere fir eng méi differenzéiert Vue: Manner Dramatiséierung a méi eng mënschlech Approche um Terrain, also net einfach Problemer duerch Policepresenz anzwousch anescht hi verdrängen.