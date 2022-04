Bei all fënneftem Accident ass Alkohol am Spill a ronn 80 Prozent vun de Fürerschäiner, déi agezu ginn, si wéinst Fueren ënnert Alkoholafloss, sou d’Statistike vun der Police. Alkohol op der Strooss ass e Problem, e Problem, deen an eiser Gesellschaft net eescht geholl gëtt, fënnt d’Céline Spithoven.

De Commentaire vum Céline Spithoven

Allez 1,2,3 Glieser kanns de dach drénken. Dat si Reaktiounen, wann ee seet «Ech drénken näischt, well ech haut Chauffer sinn». Gutt u kënnt et net. Komesch Blécker a Kommentarer loossen net laang op sech waarden. Et schéngt komplett normal ze sinn, gutt ze schluppen an ze fueren. Dobäi misst et dach éischter ëmgedréint sinn, nee? An dobäi bezéien ech mech net eleng op déi Jonk, déi nom Bauerebal mat 2 Promill a 5 Leit am Auto ënnerwee sinn, mee och op déi eeler Generatioun, déi de ganze Mëtteg am Café verbréngt an no sou munchem Glas an den Auto klëmmt an Heem fiert.

«Ech kenne meng Limitten. Ech spieren den Alkohol net. Oh, et ass jo nach ni eppes geschitt.» Alles Excusen. Excusen, well een als Chauffer net eng Kéier op Alkohol verzichte kann oder Excusen, well den Auto huelen einfach méi kamoud ass.

Deene mannsten ass bewosst, wéi geféierlech hir «puer Glieser» op der Strooss sinn. Bei engem jonke Kärel entsprieche 4 Fläsche Béier schonn 0,8 Promill. Eng jonk Fra ass mat 3 Fläsche Béier scho bei 0,9. Natierlech hänkt et nach dovun of wéi séier een drénkt a wat ee genee drénkt. An awer ënnerschätze vill Leit, wéi séier den Alkohol ee beaflosst.

Ma bei 0,8 Promill ass een däitlech manner konzentréiert. D’Siichtfeld gëtt ëm 25 Prozent reduzéiert an et kritt een e sougenannten Tunnelbléck. An dann nach d’Reaktiounszäit. Ma déi ass bei 0,8 Promill bal duebel sou laang, wéi am erniichteren Zoustand. Fakten, déi déi meescht Leit kennen, awer anscheinend net immens interesséieren.

«Dat ass mäi Problem, net däin.” Nee, ass et net. Ëmmer erëm stierwe Leit an Accidenter, déi net selwer Schold sinn. Spoileralert: Déi eng oder aner Kéier kënnt de schëllegen an alkoholiséierte Chauffer mat liichte Blessuren dovun. Et ass also net den alkoholiséierte Chauffer eleng, dee säi Liewe riskéiert, mee e riskéiert deen Ament op der Strooss och aner Liewen.

Mee et huet kee Sënn ze beléieren. Och déi gutt gemengte Campagnë vun der Securité Routière an der Police sinn zwar flott unzekucken, menger Meenung no awer net wierksam.

Wéi soll ee vun engem Plakat iwwerzeegt ginn net ze drénken, wann ee fiert, wann ee sech dofir e ganzen Owend unhéiere muss, dass een net esou pingeleg soll sinn a mol eppes drénke soll.

Sech selwer dofir entscheeden, net ze drénken, wann ee fiert, oder net ze fueren, wann een drénkt, ass dat eent. Dass dës Entscheedung vun der Gesellschaft da respektéiert, toleréiert an normaliséiert gëtt, dat anert.

De Punkt ass: Soulaang et NET akzeptéiert gëtt sech als Chauffer vum Owend mol géint Alkohol ze entscheeden, wäert och de Problem vum Alkohol um Steier net ze léise sinn.