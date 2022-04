D'Regierungskarussell kënnt net aus dem dréine raus. D'Carole Dieschbourg ass fir dës Legislatur de Regierungsmember Nummer 6, dee muss ersat ginn. War déi Demissioun ze evitéieren? Nee, mengt de Pit Everling.

Commentaire vum Pit Everling

Et war schonn e bëssen eng Bomm, déi e Freideg do geplatzt ass.

Zwee an halleft Joer war et roueg ëm d'Déifferdenger "Gaardenhaischen" vum Ex-Député-maire Roberto Traversini. Vun haut op muer lant den Dossier déi lescht Woch bei der Chamber an d'Ministesch raumt nach de selwechte Moien de Stull.



Eng Partie Froe stelle sech.

Wéi eng Elementer si fir de Parquet sou relevant, datt den Dossier iwwerhaapt de Wee bei d'Chamber fënnt? Firwat war den Ëmweltministère wéi et schéngt net wierklech op en Zenario preparéiert, bei deem d'Saach (elo mol nach) net klasséiert gëtt? Firwat geet d'Carole Dieschbourg hirer Wee, ouni ausgesot ze hunn an ouni kënnen ze wëssen, wat iwwerhaapt am Dossier iwwert si drasteet?

Ob si sech lo eppes ze Schued komme gelooss huet, wësse mer à ce stade net. Mat Bléck op déi al Verfassung a prozedural Gelungenheete weess een och guer net, wat iwwerhaapt heibäi ka rauskommen.

Op alle Fall gëllt natierlech d'Présomption d'innocence.

Leeft d'Ministesch also mat hirer Demissioun e bësse virun de Won?

Nee. D'Carole Dieschbourg wosst e Freideg de Moien, datt si aus dëser Saach net méi rauskënnt, egal ob si elo eppes falsch gemaach huet oder net. Hir vill politesch Feinden hätten déi nächst Méint sou en Drock gemaach, datt am Ëmweltministère net méi optimal geschafft hätt kënne ginn. Hir gréng Partei wier mat engem décke bloen Aen a Richtung Super-Waljoer geschliddert. Iergendwann wier och an den eegene Reien den Drock méi grouss ginn, och wa si bei de Gréngen en Zuchpäerd ass a schwéier ze ersetzen ass.

Mam Récktrëtt ELO gëtt et op d'mannst Applaus vun der Partei a vun de Mataarbechter.

Mat der Carole Dieschbourg geet nämlech eng gutt Ëmwelt-Politikerin, allerdéngs vläicht eng manner gutt Real-Politikerin.

Si huet an de leschte Jore gréng Politik ëmgesat, hir Agenda duerchgezunn, wéineg politesch Kompromësser gemaach a sech domat net just Frënn gemaach; Baueren, Jeeër, Entreprisen, Promoteuren, déi politesch Oppositioun a souguer eng Partie Leit vun den aneren zwou Regierungsparteien. D'Kommunikatiounsstrategie war och net ëmmer optimal. Derbäi koumen eng Partie aner kriddeleg Dossieren, ewéi d' SuperDrecksKëscht.

Wat een op alle Fall ka verstoen, ass de perséinleche Volet bei hirer Decisioun. D'Carole Dieschbourg wollt sech an hirer Famill dat, wat lo déi nächst Méint komm wier - sief et an der Chamber oder op sozialen Netzwierker - einfach net méi undoen.