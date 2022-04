Eng héich Beamtin soll nei Ëmweltministesch ginn. Eng Fra vum Fach, mä net vun enger Lëscht. Ass dat e Problem?, freet d’Carine Lemmer haut a sengem Commentaire.

De Commentaire vum Carine Lemmer

60 Leit stoungen op enger Lëscht, si wëlle Politik maachen, mä kee war awer anscheinend derbäi fir de Ministeschposten am Ëmweltministère ze besetzen.

Déi 1. Prioritéit wär déi fachlech Kompetenz gewiescht, sot e Mëttwoch de Parteipresident Meris Sehovic. De grénge François Bausch huet gemengt, et wär sécher net deen normale Wee. Mä fir hie wier et «formidabel», datt och d’DP sech fir e Yuriko Backes entscheet huet. Et misst een net just am eegene Parteiapparat kucken. An et misst een ophalen ze maachen, wéi wann de Staat de Parteie géif gehéieren.

Elo muss een als Regierungsmember natierlech net gewielt sinn. Et muss ee sech net de Wale stellen, éier ee Regierungsverantwortung iwwerhëlt. Och d’Paulette Lenert ass – ouni Walen - als héich Beamtin an d’Regierung komm, och de Pierre Gramegna a rezent och d’Yuriko Backes hunn et iwwer hir Kompetenzen an d’Regierung gepackt. Et heescht net, datt een da säin Job net gutt mécht. Mä wann ee sech an enger Partei engagéiert an aktiv ass, da wëll een och iergendwann e Resultat dofir gesinn.

Datt sech iwwerhaapt nach sou vill Leit fannen, déi Politik wëlle maachen, ass u sech schonn erstaunlech. Et ass theoretesch eng nobel Aufgab dem Land oder senger Gemeng ze déngen. Mä den Drock ass grouss, och parteiintern. Et kann een net onbedéngt déi Politik maachen, déi ee wéilt oder misst maachen. Wéinst dem Koalitiounspartner oder well de Wieler et net géif verstoen an een net géif erëm gewielt ginn.

Politik ass en haarden Job. Sou hunn an dëser Regierung och scho 6 Ministeren demissionéiert. 3 hu sech quasi mateneen zréck gezunn – Kersch, Schneider a Gramegna – all aus private Grënn. Den Etienne Schneider wollt scho virdru «säi Liewen zréck». De Felix Braz hat en Häerzinfarkt a gouf ausgewiesselt. An d’Carole Dieschbourg huet an der Suite vun enger Affär demissionéiert.

De Choix vun enger fachlech kompetenter Persoun als Ministesch kann een duerchaus verstoen an novollzéien, besonnesch en deckt Joer virun de Walen, wou net méi allze vill Zäit bleift. Mä firwat deet ee sech dann déi Parteipolitik un? Politik ass keen dankbare Secteur, keen dankbare Beruff. A wou s de total ofhängeg bass vum Wieler a muss e ganz décke Pelz hunn an den néidege Charakter. Well besonnesch mat de soziale Medien ass Politik maachen net méi einfach ginn.

Sougenannt «Quereinsteiger» brénge frëscht Blutt an de Politik-Betrib a sinn net per se schlecht. Si hu Vuen an Expertisen, déi anerer villäicht net hunn. Hunn nach keen Tunnel-Bléck. Mä et gëtt ee grousse Problem. Si hu keng demokratesch Legitimiatioun. Si sinn net vun der Populatioun gewielt. Zu Lëtzebuerg däerf souwisou ronn d’Hallschent vun der Populatioun net wielen. Mä dat ass eng aner Geschicht.