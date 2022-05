E Sonndeg, um 1. Mee, war de Staatsminister als Éieregaascht um Familljefest beim LCGB. D'Fotoen, déi de Xavier Bettel duerno an de soziale Medie publizéiert huet, sinn der fir anzerummen. Biller, déi weisen, wéi gutt de liberale Regierungschef an de Lëtzebuerger chrëschtleche Gewerkschaftsbond den Ament grad mateneen eens ginn, seet d'Dany Rasqué a sengem Commentaire.

De Commentaire vum Dany Rasqué

De Xavier Bettel op Selfie mat verschiddene Memberen aus der Gewerkschaft, beim Mëttegiesse mam President Patrick Dury, mat deem hie sech nom Haaptgang fotograféiere gelooss huet, wéi se zesummen de Kuch opgeschnidden hunn.

D'Hand zu zwee um selwechte Messer, ganz nom Motto: zesumme gëtt et e Stéck. Wie vun deenen zwee am meeschte gestraalt huet, ass schwéier ze soen.

D'Blumme krut de Premier scho virum Iessen an der Ried vum Gewerkschaftspresident, an där de Patrick Dury betount huet, datt d'Diskussiounen tëschent de Sozialpartner sech an der Tripartite konstruktiv entwéckelt hätten an datt dat net zu Lescht dem Staatsminister säi Verdéngscht wier, deen d'Tripartite duerch säin Engagement, seng Beharrlechkeet a säi Geschéck zesumme gehalen hätt.

Éierens wou een esou gelueft gëtt, geet een als Politiker natierlech gär hin, d'Finanzministesch an d'Familljeministesch hate sech ugeschloss.

"Mega Ambiance" huet d'Corinne Cahen duerno op Facebook confirméiert a wësse gedoen, datt si och nach Zumba gedanzt huet. Ënnendrënner Fotoen als Souvenir, de Patrick Dury mat där enger Ministesch riets am Aarm, mat där anerer lénks am Aarm.

Fir esou Biller ass den OGBL par contre an de leschte Woche vill ze vill aus der Rei gedanzt. Ëffentleche Support gouf et vun déi Lénk, mä am Contraire zu anere Jore keen aus der sozialistescher Aarbechterpartei.

Den LSAP-Aarbechtsminister an e puer sozialistesch Deputéiert, dorënner déi nei Parteispëtzt, ware wuel an d'Abtei Neimënster der OGBL-Presidentin hir Ried lauschteren, mä och net méi, a gestraalt huet do keen.

Et sinn och duerno keng gemeinsam Fotoen an de soziale Medien opgedaucht, mol net bei deene Sozialisten, déi soss hir Presenz op all Dëppefest akribesch dokumentéieren.

Sou ass dat, wann een net mécht wéi d'Leit – oder wéi aner Leit gär hätten. De Message un den OGBL war kloer, mä en huet méiglecherweis do keen intresséiert.

Den onofhängege Gewerkschaftsbond weist, datt rout Linnen och rout Linne sinn an datt e seng Basis hannert sech huet, wann et drëms geet, déi Linnen ze verdeedegen. En huet gewisen, datt e gesinn a gehéiert gëtt, och ouni ëffentlech Ënnerstëtzung vun der Politprominenz aus der sozialistescher Aarbechterpartei an en huet keen Zweiwel dru gelooss, wéi déi nächst Méint kënnen ausgesinn.