5 nei Offallgesetzer, e Virtrag vum Betrand Picard iwwer 1.000 Léisunge fir d'Ëmwelt op rentabel Manéier ze schützen oder och nach e neit Label-Gesetz fir Liewensmëttel ...

Déi lescht Deeg goung et op ënnerschiddleche Gebidder an Niveaue mol erëm eng Kéier ëm d’Nohaltegkeet. E Sujet deen eis scho laang begleet an och nach laang wäert begleeden, wann net endlech Neel mat Käpp gemaach ginn, fënnt d’Claudia Kollwelter a sengem Commentaire vun haut :

Mam Gesetz-Pak, dee lescht Woch an der Chamber gestëmmt gouf, soll d’Kreeslafwirtschaft gefërdert ginn. De Staat, d’Gemengen, d’Wirtschaft an d’Acteure vun der Offallwirtschaft solle mat der Null-Offall-Strategie méi staark an d’Responsabilitéit geholl ginn. Wann ee bedenkt, datt den amerikaneschen Ekonomist Jeremy Rifkin viru mëttlerweil 6 Joer säi Rapport iwwer déi drëtt industriell Revolutioun, also den Zukunftsmodell fir Lëtzebuerg, presentéiert huet, da muss een dach staunen, datt mer elo eréischt d’Leit an d’Responsabilitéit wëllen huelen, nee ?

Datt deemools net alles vun engem Dag op den anere konnt geännert a verbessert ginn, liicht engem jo an an awer wierkt et, wéi wann déi nämmlecht Sujeten zanter Joren zwar thematiséiert an diskutéiert ginn, et bei der Ëmsetzung dovun dann awer ëmmer erëm nëmme schläichend viru geet.

D’Gesetzer hunn zwar a mengen Aen déi richteg Usätz, ginn allerdéngs net wäit genuch. An dobäi geet et net emol drëm, mam Fanger op spezifesch Secteuren oder Leit ze weisen, mee datt jidder Eenzele seng Responsabilitéit hëlt, fir dat sech iwwerhaapt eppes ännere kann.

Huele mer d’Beispill vun de Plastiksverpackunge fir Uebst a Geméis, awer just ënnert annerhallwem Kilo, déi mam neie Gesetz verbuede sinn. Soulaang de Konsument Produite keeft, déi am Plastik verpak sinn, soulaang ass och fir d’Industrie keen Ureiz do, méi innovativ an nohalteg ze ginn. Wann d’Demande net do wier, da géif och anescht produzéiert a verkaf ginn.

Dat nämmlecht gëllt fir dat neit Label-Gesetz, wat dës Woch an der Chamber gestëmmt gouf, a wat eigentlech en Ureiz soll sinn, fir de Konsument fir méi regional Produiten ze kafen a mat deem him méi Transparenz gebuede soll ginn. Allerdéngs gi just minimal Exigenze verlaangt, fir esou e Label och ze kréien. Ob een elo 2 oder 8 Krittären erfëllt, de Label bleift dee nämmlechten. Wou ass also do den Ureiz fir de Produzent méi nohalteg ze ginn ?

De Betrand Picard huet am Kader vun enger Presentatioun an der Chambre de Commerce d’lescht Woch betount, datt de Bierger zwar zum Beispill méi lokal consomméiere kann an och recycléieren, et awer am wichtegste wier, datt d’Regierungen dozou gedréckt ginn, d’Gesetzer ze moderniséieren. Ma d’Politiker schénge sech awer och net d’Hänn wëllen dreckeg ze maachen, wann et ëm d’Choixe vun den eenzele Bierger geet an hinnen net wierklech direkt eppes verbidden. Dat kéint se jo nach eng Stëmm kaschten!

De Sujet vun der Nohaltegkeet war duerch d’Corona-Pandemie, wéi sou villes, bëssen ënnergaangen. De Klimawandel ass a bleift awer en extrem wichtegt Thema a wéi nohalteg mer liewe huet nu mol en Impakt. Et muss also jidder Eenzele sech froe wéi a virun allem, wéi séier mer eise Konsum an eis Manéier ze liewe wëllen a kënnen änneren an am Hibléck op d’Super-Waljoer 2023 sech d’Fro stellen, wie vun de Parteien op den nämmlechten Zuch opspréngt.