Nee keng Angscht, de Béier ass nach net méi deier ginn, mä warscheinlech kënnt dat nach, sou de Fränz Aulner a sengem Commentaire. A fir hien ass de Béier ee gutt Beispill, fir d'Problematik vun der Inflatioun an d'politesch Aktioun hei am Land e bëssen iwwerspëtzt z'erklären.

Commentaire vum François Aulner

D'Brauereie setzen de Präis vum Béier reegelméisseg an d'Luucht, well d'Matière Premiere méi deier gëtt, wéinst de Paien, déi an d’Luucht ginn, oder heiansdo souguer einfach esou. Profitter an Dividende komme jo och net vum Himmel gefall.

D'Wierten, jo, fir déi ass de Präis an d'Luucht setzen scho net méi sou evident. Elleng schonn dowéinst, well se am Géigesaz zu de grousse Brauereie keen Duo - allez komm mer si fein - keen Oligopol hunn, deen et jo méi einfach mécht, seng Präisser um Marché z'imposéieren. Mä d'Wierten, déi mussen en plus déi ondankbar Aufgab iwwerhuelen, andeems si de Clienten, déi batter Pëll mat der Flute zerwéieren, wann d'Präisser an d'Luucht ginn. Dacks schlécken dowéinst d'Wierten – fir eng Zäit emol - d'Pëll léiwer selwer a sichen d'Rentabilitéit anzwousch anescht. Dat huet och aus Siicht vum Wiert ee Virdeel: Et dreift een d'Inflatioun vläicht selwer net weider an d'Luucht, also kënnt och vläicht manner Index. Well jo och wann et dem OGBL net gefält: E Wiert muss mam Index d'Paien an d'Luucht setzen an déi Sue komme jo och net vum Himmel erofgefall.

Wann de Wiert dann iergendwann de Béier méi deier verkeeft, da kéint ee mengen, dat wier gesondheetspolitesch gesi gutt, well dat de Konsum liicht kéint drosselen. Sozial gesinn ass et natierlech awer ongerecht a wirtschaftlech gesinn ass et och schlecht fir de Wiert. Déi selwecht Iwwerleeung kann een elo makroekonomesch extrapoléieren op de Klima: Manner Kafkraaft a Konsum wier u sech gutt, jo, mä déi Schwaach hätten nach méi Péng, fir iwwert d'Ronnen ze kommen an et wier schlecht fir d'Ekonomie. D'Léisung läit also bei engem Mix vun gesond consomméieren an engem equitabele Liewensstandard fir jiddereen.

Zeréck op Lëtzebuerg: Fir gerecht ze sinn an d'Kafkraaft vun der Mëttelschicht z'erhalen, féiert kee Wee laanscht eng Steierreform. Déi méi breet Schëlleren – an domadder ass net d’Mëttelschicht vu 4.000 Euro Brutto de Mount gemengt, mä déi, déi vill Wunnengen hunn an ouni Aarbecht en Akommes hunn an déi Betriber, déi sech um Marché imposéieren, déi kéinte jo d'Upassung vun de Steiertabellen un d'Inflatioun finanzéieren. An d’Regierung sot jo eng Grondsteierreform kéim nach virun de Walen op den Dësch.

Ma wann een d'Grondsteier esou reforméiert, datt se souvill erabréngt, ewéi am europäeschen Duerchschnëtt, dann hätt een och d'Käschte vun enger Upassung vun de Barèmë kompenséiert. A wann dat net duergeet, dann e klenge neie Spëtzesteiersaz vun 43% vun 200.000 Euro d'Joer un, wat jo souguer fir d'CSV keen Tabu méi ass.

Eureka ! A Prost, mä a Moderatioun.