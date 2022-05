Si wëllen anscheinend all dat selwecht. Zum Wuel vum Patient handelen.

Mä d'Aart a Weis wéi d'Diskussiounen iwwer den IRM um Potaschbierg gefouert ginn, weist wéi verschidden Interessien an Ideologien openeen treffen. A wann dann och nach Suen, Muecht a politesch Interessie mat derbäi kommen, kënnt e Cocktail derbäi raus, deen net onbedéngt zilorientéiert ass. Dobäi wieren déi verschidden Acteuren et de Leit am Land duerchaus schëlleg, hinnen eng anstänneg Gesondheetsversuergung ze garantéieren. E Commentaire vum Claude Zeimetz

Wie kennt et net? Et brauch een e Spezialist a kritt fréistens e Rendez-vous an x Méint. Verschidden Dokteren huelen guer keng nei Patienten méi un. D'Kannerklinik an d'Psychiatrie si saturéiert. D'Ettelbrécker Maternité nach ëmmer zou. Bis zu 18 Méint waart ee fir eng Mammographie. An am Schnëtt 60 Deeg fir en IRM. A wann een da mol beim Dokter bäikënnt, huet een dacks d'Gefill, et géif ee séier ofgefäerdegt ginn. Zäit leeft. An den nächste Joren dierft sech de Problem nach verschäerfen. Well d'Populatioun weider wiisst a bis 2034 60-70% vun den Dokteren an d'Pensioun ginn, déi nach 2017 aktiv waren. Dat wëssen se zanter Joren och bei der Santé. Konsequent géigegesteiert gouf bis elo nach net. Eng national Strategie wéi eise Gesondheetssystem vun der Zukunft soll ausgesinn, déi vu jidderengem gedeelt gëtt, feelt.

D’Ofhängegkeet vum Lëtzebuerger Gesondheetssystem ass sou staark, de Risiko, datt Personal feelt, sou grouss, datt dorausser eng national Prioritéit (“Cause nationale”) gemaach misst ginn, sou stoung et am sougenannte Lair-Rapport virun 3 Joer. Um Gesondheetsdësch sollten, op Basis dovunner, mat allen Acteuren zesumme Pisten ausgeschafft ginn. An du koum d'Pandemie. D’Paulette Lenert muss sech de Reproche gefale loossen, kee klore Profil an der Gesondheetspolitik gewisen ze hunn. Wann eng Quereinsteigerin grad zu engem Ament d’Rudder iwwerhëlt wou en onbekannte Virus d’ganz Welt op d’Kopp gehäit, kann een hir dat verzeien. Mä elo ass d’Erwaardungshaltung do. D’Experienz, déi se sammele konnt, leider net. An d’Bandagen, mat deene gekämpft gëtt, wéinst hire Populatiounswäerter, déi hir mat der Sympathie och vill Näid abruecht huet, ëm sou méi grouss.

Santé a Sécurité sociale hu sech awer och vill Zäit gelooss. Weder bei der Remuneratioun vu de Garden nach beim Virage ambulatoire ass richteg viru gemaach a schlussendlech si se réischt aktiv ginn wéi privat Initiativen Fakte geschaf haten.

D'AMMD an hire politesche Porte-Parole CSV schwätzen der LSAP-Ministesch hir Credibilitéit of. An de Maacher Député-Maire trëtt mat sengem medezineschen Zenter um Potaschbierg als Retter vum ländleche Raum op. Dobäi si mer éierlech, 14 Minutte méi mam Auto, da wier ee scho vum Maacher um Kierchbierg.

Mä soit. Et kënnt gutt beim Wieler un.

Datt d'Land där pluridisziplinärer Gesondheetszenteren no bei de Leit brauch, déi verschidden Aktivitéiten ubidden, déi bis elo just op d'Spidol limitéiert waren, doriwwer besteet keen Zweiwel. Datt dat gutt duerchduecht ginn, fir datt ee sech net géigesäiteg Konkurrenz mécht och.

D'gesetzlech Basis ass elo endlech do. D'Diskussioune wäerten awer sécher net manner ginn. Wéi verhäert d'Fronte sinn, weist schonn déi éischt Reaktioun vun der AMMD.

A kruzial Froen sinn nach ëmmer onbeäntwert. Wéi gesäit beispillsweis de Kontrakt aus deen Dokteren mat engem Spidol ausschaffe wäerten? Wéi vill kënne se matschwätzen? Wéini kënnen déi nei Antennen opgoen? A wou kommen se genee hin? Do wou sécher vill Suen domadder verdéngt sinn oder och an den héijen ländlechen Norden, an déi ländlech Géigenden allgemeng, déi nu wierklech net gutt ugebonnen sinn?

Dat alles muss gutt duerchduecht ginn, mä et wier awer elo mol un der Zäit, fir aktiv ze ginn. Froen iwwer Froen a Sträitpotential. Wéi wier et dann, wa sech déi verschidden Acteure géifen zesummerappen a wuel kritesch, mä an engem konstruktive Geescht, zesummeschaffen.

Dat ganzt Geplänkel ass nu wierklech net würdeg. Et soll dach ëm de Patient goen.

Oder net?