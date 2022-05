Zu Davos an der Schwäiz kommen dës Woch erëm Politiker a Vertrieder aus der Wirtschaft fir de Weltwirtschaftsforum zesummen an diskutéieren doriwwer, wéi d'Ekonomie vu muer soll ausgesinn. Mat den Nowéie vun der Corona-Pandemie, dem Ukrain-Krich, der Inflatioun an net ze vergiessen dem Klimawandel, feelt et kaum un Erausfuerderungen. Ma ob e Forum vun der weltwäiter Elitt an de Schwäizer Bierger dofir déi richteg Plaz ass, kann een op d'mannst emol bezweiwelen, fënnt d'Maxime Gillen a sengem Commentaire.

"Fridden duerch Handel." Dat war en dach, dee grousse Leedsaz vu Politiker, Diplomaten a Business-Leit weltwäit, oder net? Esoulaang mir fläisseg zesumme Geld verdéngen, kënnt scho keen op d'Iddi erëm Panzer a Rakéite lasszeschécken. Russland mat un der Spëtzt dem President Vladimir Putin huet der Welt de 24. Februar 2022 de Géigendeel bewisen.

Commentaire vum Maxime Gillen

Dofir däerf hien dann dëst Joer och net méi matschwätzen zu Davos. Dass de Putin lescht Joer bei der virtueller Versioun vum Forum nach eng Ried iwwer Fräiheet, Fridden an Dialog gehalen huet, war schonn deemools un Zynismus kaum z'iwwerbidden, ma huet haut nach e vill méi batteren Nogoût.

Ma wat bréngt dann elo nach e Weltwirtschaftsforum, deem seng Grondiddi zanter 90 Deeg mat Féiss getrëppelt gëtt? Weider wéi virdru geet et jo wuel kaum. Deemno ass elo net d'Fro wéi vill Globaliséierung wëlle mir, ma wéi vill kënne mir?

Wéi vill international Zesummenaarbecht an Ofhängegkeet ass sënnvoll a gutt? A wou sinn d'Grenzen dovun?

Dass Europa seng Energie-Quellen diversifiéiert an dobäi méi op erneierbar Sourcë setzt ass verstänneg, sech de Pëtrol a Gas net méi vum Putin ma dofir vun aneren dubiéisen Autokrate liwweren ze loossen, ass dogéint op d'allermannst diskutabel.

Liewensmëttel do ze produzéiere wou d'Konditiounen optimal dofir sinn, schéngt sënnvoll. Ma eng global Hongersnout ze riskéieren, wann ee Land seng Wuer net méi kann, an en anert se net méi wëll exportéieren, ass fahrlässeg.

Nieft der Fro, ob bei esou engem Forum déi wierklech wichteg Problemer diskutéiert ginn, stellt sech och d'Fro, ob hei iwwerhaapt déi richteg Leit diskutéieren. Wärend d'Pandemie an den Ukrain-Krich nämlech dofir gesuergt hunn, dass déi Räich nach vill méi räich gi sinn an déi grouss Konzerner nach vill méi verdéngt hunn, si gläichzäiteg Millioune méi Mënschen an d'extreem Aarmut gerëtscht.

Firwat sollen d'Politiker also deene Leit nolauschteren, déi am meeschten hunn, am mannsten iwwert déi wirtschaftlech Konsequenze vun der Kris wëssen an déi deels skandaléis wéineg Steiere bezuelen?

Et kann een nëmmen hoffen, dass de Xavier Bettel, dee jo en Dënschdeg an e Mëttwoch a muer och zu Davos wäert sinn, a seng international Politiker-Kolleege wëssen, wéi eng Froen et elo ze diskutéiere gëllt an dobäi och deene richtege Leit dofir nolauschteren.

Domat steet a fält net nëmmen de Weltwirtschaftsforum zu Davos.