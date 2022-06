An dësen Politmonitor zeechent sech e ganzt anert Bild wéi nach am November zejoert, wéi vill Politiker Plomme gelooss hunn an fir d'Pandemie an d'Restriktiounen ofgestrooft goufen. Et war "du jamais vu". Elo konsolidéieren sech d'Parteien op hiren Positiounen. Eng interessant Ausgangsbasis fir d'Superwaljoer 2023, fënnt d'Annick Goerens haut a sengem Commentaire.

D'Paulette Lenert verléiert zwar 7 Prozentpunkten, mä dat war sech z'erwaarden. D'Mamm vun der Natioun, déi an der Pandemie als Schooting Star direkt un d'Spëtzt katapultéiert gouf, konnt net éiweg um Firmament blénken.

D'Pandemie ass zwar nach net eriwwer, ma an Zäiten, wou de Krich an der Ukrain, déi héich Energiepräisser an d'Inflatioun als däischter Wolleken um Horizont hänken, mussen d'Politiker Faarf bekennen: et si kloer politesch Visioune gefrot fir d'Zukunft vum Land an d'Problemer vun dëser Gesellschaft.

An do wierkt d'LSAP-Politikerin aus der Villa Louvigny dann awer nawell e bësse blatzeg. Et feelt u Souveränitéit a Selbstsécherheet, mat där se an der Pandemie nach Punkte konnt sammelen. Bref, mat 79 Prozent bleift si awer zesumme mam Jean Asselborn un der Spëtzt vun den TOP-10-Politiker.

De Xavier Bettel hat leschte Kéier ferm Plomme gelooss. Wéinst ënner anerem senger Plagiat-Affär, ma hie kann dem Kuerzzäit-Gedächtnis vun de Wieler Merci soen: hien stabiliséiert sech op 71 Prozent.

Bleiwe mer bei der DP, wou sech an der Stater Gemeng fir d'Gemengewale jo eng ganz interessant Cours undeit: d‘Iron Lydie... gemengt ass natierlech the one and only Lydie Polfer - aktuell Buergermeeschtesch - géint d‘Familljeministesch an nach-DP-Presidentin Corinne Cahen.

Déi fréier Geschäftsfra wëll d'Zepter an der Stad iwwerhuelen an hutt och 7 Prozentpunkte bäigeluecht. Ma mat 34 Prozent hänkt si um ënneschten Enn vun der Nahrungskette. Dat ass am Politmonitor den Quadrant ënne lénks, wou engem Politiker weder vill Sympathie nach vill Kompetenz zougerechent gëtt. D'Lydie Polfer ass diamètralement opposé am ieweschte rietse Kader, spréch vill Kompetenz an vill Sympathie. Net verwonnerlech fir eng Fra, déi d'Sënnbild vum political animal verënnerlecht an scho Joerzéngten an der Nationalpolitik matspillt. 63 Prozent fir d'Lydie Polfer, 34 Prozent fir d'Corinne Cahen. Autsch.

E Bléck bei déi Gréng – do weist sech nach wie vor, dass si déi Partei sinn, déi am meeschte polariséieren. Och wa se all u Prozentpunkte bäileeën, sou packen et ëmmer nach just d'Sam Tanson an de François Bausch an d'Rubrik "se kënnen eppes a sinn och nach sympathesch". Och déi Jonk, déi d'Partei u sech sollen an d'Zukunft féieren, Djuna Bernard an de Meris Sehovic - déi och nach déi zwee Parteipresidente sinn - komme bei de Leit net un oder et weess einfach keen, wie si sinn.



Eriwwer bei d'Oppositioun, wou de Sven Clement op sengem Höhenflug bleift an nees 4 Prozentpunkte bäileet. Eng deck Datz gëtt et dann fir de Ex-Geo-Proff Fred Keup. Hie gëtt weder gutt gelidden, nach als kompetent ageschat. Mat 14 Prozent ass hien d‘Schlussliicht am Ranking. Den ADR-President gouf zwar fir d'éischte Kéier am Politmonitor matgeholl, ma hien ass de Leit keen Onbekannten: dat gesäit een u senger Notorietéit vun 81 Prozent. Dat heescht konkret: d'Leit wëssen, wien hien ass, a fannen hien en connaissance de cause onsympathesch an inkompetent. Autsch.

Interessant Bild da bei der CSV: do ass Rou am Buttek agekéiert, no der Frëndeskrees-Affär ëm de Frank Engel - dat weist sech och an de Scoren. All Mënsch leet bäi, ausser d'Martine Hansen an do schéngt et och e gudde Choix gewiescht ze sinn, fir de Gilles Roth mat un d'Spëtzt als Co-Fraktiounschef ze setzen. Hie kann och mol ferm bäissen a schéngt seng Leit am Grëff ze hunn. Dat kënnt u mat +7 Prozentpunkten.

Fir d'Wale bleift also alles op. Dat gëtt en animéierten Walkampf. On est parti pour la gloire.