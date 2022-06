D'Vertrauen an d'Politik bréckelt ferm. Dem aktuelle Politmonitor no traue just nach 51 Prozent vun de Bierger der Regierung. Mol net een Drëttel géifen nach fir d'Oppositioun hir Hand an d'Feier leeën. De Sondage gouf lescht Woch réischt publizéiert a schéngt bei de Concernéierten awer kee gréisseren Androck ze hannerloossen, wann een hir Reaktioun op d'Affär Jeff Da Costa kuckt.

An dëser brandaktueller Affär geet et ëm näischt manner wéi Meenungsfräiheet, dem Verdacht vu politeschem Drock an deemno och: ëm Vertrauen an d'Demokratie an d'Politik. De Verdacht steet am Raum, datt d'Regierung eng Start-up ënner Drock gesat hätt, nodeems där hiren Ëmweltfuerscher Jeff Da Costa sech leschte Summer op RTL kritesch iwwer de Krisemanagement vun den Onwiederen an Iwwerschwemmunge geäussert hat.

Kuerz drop krut de jonke Fuerscher gekënnegt. Aus engem Message vu sengem deemolege Chef geet ervir, datt et Drock vu Regierungssäit ginn hätt. Nodeems d'Affär d'lescht Woch un d'Ëffentlechkeet koum, bestreit de Patron vun RSS Hydro allerdéngs, datt d'Politik sech agemëscht hätt.

Gouf et elo en Awierken oder net? Erstaunlech séier, bannent nëmmen zwee Deeg, raumt de Premier Xavier Bettel dee Verdacht a senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro aus dem Wee.

Fir der Saach wierklech op de Fong ze goen hätt ee sech a mengen Ae méi Zäit missen huelen. A sech vergewësseren, datt och bei de Verwaltungen an anere potentiell bedeelegten ëffentlechen Acteuren alles am Sënn vun der Fuerschungs- a Meenungsfräiheet gelaf ass.

Datt d'Deputéiert vun der Majoritéit der Oppositioun hir Demande verworf huet fir de Jeff Da Costa ze héieren, passt an deen Zenario "séier vum Dësch".

Jo, mir si schonn am Walkampf an datt verschidden Oppositiounspolitiker d'Causa Da Costa ausschluechte kéinte fir politique politicienne ze bedreiwen, ass net ausgeschloss.

Mee et geet hei ëm d'Vertrauen an d'Politik - dat ferm ugeschloen ass. Et misst jo eigentlech am Sënn vun der Regierung, de Majoritéits- an Oppositiounspolitiker sinn, dëst nees opzebauen. Eng konstruktiv Zesummenaarbecht fir d'Opklärung vun der Affär Da Costa hätt kënnen eng nei Basis schafen.

Ma dës Geleeënheet gouf verkannt an esou wuessen d'Vertrauensrëss an d'Politik weider.