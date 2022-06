"Haislech Gewalt ass keng Privatsaach, mä geet eis all eppes un"... E Mëttwoch sinn d’Zuele vun zejoert vun der Gewalt am Stot virgestallt ginn. Si sinn trotz Corona liicht réckleefeg. Erféieren di se awer trotzdeem an d'Donkelziffer ass ongewëss. Dozou e Commentaire vum Carine Lemmer.

All Dag muss d'Police zwee bis dräi Mol intervenéiere wéinst Gewalt doheem. Iwwer 76 Interventioune sinn et an der Moyenne all Mount. Dat sinn déi, déi sech mellen. Oder vun engem Noper zum Beispill gemellt ginn.

Gewalt ass keng Privatsaach / Commentaire vum Carine Lemmer

Et däerf net ewech gekuckt ginn, ass e Mëttwoch e puer Mol op der Pressekonferenz gesot ginn. Natierlech net. Haislech Gewalt ass keng Privatsaach an däerf op kee Fall verharmloost ginn. Politik an d'Gesellschaft musse Verantwortung iwwerhuelen. D'Politik mécht dat. Mä kuckt d'Gesellschaft - also mir all - genuch drop? Interesséiert sech genuch derfir? Just well et meeschtens hanner zouenen Diere geschitt, däerf et net hanner zouenen Diere bleiwen.

Gewalt géint d'Kanner, "eng Kleng an d’Akaul huet nach kengem geschuet" gëllt nach ëmmer fir vill Leit. "Pak zerschléit sech, Pak verdréit sech"...mir hunn nach dacks Tendenz ewech ze kucken. Nom Motto: Wee weess scho genee, wat do lass ass? Si mussen eens ginn. An hatt ass och e Gelungent! Also besser net amëschen.

D'Affer vu Gewalt leiden dacks laang eleng. Si schummen sech wéinst deem wat hinne geschitt ass. "Wat hunn ech falsch gemaach?", froen se sech. Dat muss ophalen. Et ass och kee sougenannt "Familljendrama", wann e Mann eng Fra ëmbréngt. Dat geet net just d’Famill eppes un. Do geet et ëm Mord, ëm Doudschlag. Dat soll een net mat Wieder verharmlosen.

Frae si méi dacks vu Gewalt betraff. Bal 40 Prozent vun den Affer sinn zwar Männer, knapp een Drëttel vun den Täter si Fraen. Mä bei de Wegweisungen – also wann de Parquet eng Expulsioun vun zwou Wochen aus dem Doheem ordonéiert – dat betrëfft zu 91 Prozent Männer.

Gewalt am Stot ass e komplexe Problem. D'Gewalt ass och dacks net den eenzege Problem am Haus. Sech trennen, der Gewalt entkommen, huet och vill eppes mat Moyenen ze dinn. Wie Suen an eng Aarbecht huet, dee kann éischter senger Wee goen. Och hei spillt also: de Logementsproblem. Ee vun de gréisste Problemer am Land.