E gutt gefëllte Kongress-Weekend läit hannert eis: d'DP huet sech en neie Leadership ginn an d'CSV huet sech relookéiert - also sech eng nei Baussenduerstellung ginn. Aus de Schwaarze ginn déi Faarweg - mat bizare Faarwen an engem Motto, deen éischter un eng Publicitéit fir Bëbees-Produkter wéi un eng Partei erënnert - mee et ass jo och sou, wéi wann d'Partei d'Welt wëll mat neien Ae gesinn, de Roy Grotz kommentéiert.

Tëscheruff vum Roy Grotz

Fir d'éischt hunn Ech mengen Aen net gegleeft wéi ech deen neien CSV-Logo gesinn hunn; ok bekanntlech léisst sech iwwer Goût streiden, mee wéi ech dann nach e Video vun der CSV reloaded gekuckt hunn, déi honnerte Selfië vu glécklech frouen CSVler a souguer Béierdeckelen an de neie Faarwen, dunn ass et mer bal dronke ginn - wat wëlle mer all déi Messagen soen? Wat wëll déi Partei mat eis maachen?

Wat verstoppt sech dann elo hannert der neier, komplett banaler Wischi-Waschi-Identitéit, déi anscheinend all déi al an nei Valeure vun der CSV wëll erëmginn?

Ech fannen et dann an enger Partei-eegener Erklärung: d'CSVler vu muer si modern, dynamesch, optimistesch, iwwerraschend, authentesch an humorvoll - an do denken ech mer dann, mee absolut richteg, do hu se awer voll an d'Schwaarzt getraff a weisen, datt se eppes drop hunn.

Wéi vill Euroe fir dës Belanglosegkeeten un d'däitsch Marketing-Agence mam flotte Numm GURU gefloss sinn, wëll ech mer net ausmolen, mee wann de Succès bei de Walen identesch ass wéi d'Uniouns-Parteien an de Bundestagswalen, da kritt d'CSV hiren Abo op den Oppositiounsbänken awer verlängert. Mat Knëppele fänkt een ebe keng Vullen.

OK, effektiv si se bei der CSV modern an iwwerraschend, dat drécken déi sprëtzeg-labber Interviewen um Kongress aus, dynamesch, naja, kuckt Iech den CSV-Video emol un, wou d'Gesiichter vun de Protagonisten éischter skeptesch-retizent sinn a sech esouguer d'Angscht virum Pouvoir ofzeechent - d'CSV nees an der Regierung?

Net auszedenken, wat da fir e Sträit an der Famill vun der Mëtt lassgetrëppelt gëtt, wann d'Poste verdeelt ginn - mee et ka jo ëmmer och eng nei ASBL vu fréiere Frënn gegrënnt ginn, wou sech um Trach vun der ASBL-Keess ka geseent ginn.

Wat wëlle se nach sinn?

Authentesch an humorvoll: also effektiv muss ee schonn eng grouss Portioun Humor un den Dag leeën, fir sech hannert deem Logo an dem "Gudde Moie Lëtzebuerg" ze vereenen - iwwregens e Slogan, deen och hei um Radio ewell an der Zäit fir d'Moies-Emissiounen am Gebrauch war - eng gutt Iddi, sech heirunner z'orientéieren, well déi ëmmer gär a vill gelauschtert goufen.

Datt awer den neien Hashtag vun der neier CSV "ltzbrg23" op d'Homepage vun der Frank-Engel-Gruppéierung FOKUS féiert, ass dann awer e staarkt Stéck, mee hei forméiert sech vläicht ewell eng Koalitioun virun de Walen - a sech nees Mateneen-Verdroen ass jo ëmmerhin och eng chrëschtlech Dugend: Claude a Frank Reunited.

D'CSV: mëtten an der Gesellschaft a verblent duerch d'Sich no der verluerener Muecht - just e Rot: Kappt net méi lass, wéi datt der geschëppt kritt.