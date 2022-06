Mam Aféiere vum 9€-Ticket ass an Däitschland eng Diskussioun iwwer den ëffentlechen Transport lassgetrëppelt ginn. Fir 9€ de Mount kann een an eisem Nopeschland mam "Nahverkehr" oder wéi mir géinge soe mam Bummelzuch, Duerfbus a Metro duerch ganz Däitschland fueren. An de sëllege Commentairen an Artikelen dozou an der däitscher Press gëtt och ëmmer erëm Lëtzebuerg zitéiert. E gudde Grond, sech mol hei am Land mat eisem ëffentlechen Transport auserneenzesetzen.

Commentaire vum Monica Camposeo

Ëmmerhin ass bei eis am Land de gratis ëffentlechen Transport keen "Dram" méi, mee Realitéit, wéi d'"Zeit" op hirem Instragram-Kanal schreift. Dat suergt virun allem bei Touristen ëmmer erëm fir erstaunt Gesiichter.

Klëmmt een um Flughafen an de Bus fir an d’Stad héiert een de Buschauffer, bis et lassgeet, ëmmer erëm erklären, dass een tatsächlech keen Ticket brauch. Et wier och kee Witz. D’Touriste freet et. De Marketing-Effekt huet schonn emol gutt geklappt. Manner freeën dierft et déi nämmlecht Touristen dann, wa si nees fortfléien a mierken, dass si mam gratis ëffentlechen Transport hire Fluch fréi moies guer net erreechen. Huele mer d’Departe vun en Dënschdeg: Den éischte Fluch en Dënschdeg de Moie war um 6.05 Auer fir op Porto. D’Mobilitéitsapp gëtt un, dass déi éischt Verbindung vum Hamilius de Bus Nr. 6 ass an dee kënnt um 4.47 Auer um Flughafen un...wann en da keng Verspéidung huet. Änlech ass et, wann ee vun der Gare aus wëll fueren. Eng gutt Stonn am Viraus fir e Fluch, eng knapp Nummer. Muss een eng Wallis anchecken, ass et schonn ze spéit. Da bleift den deieren Taxi. A fort ass se, déi positiv Impressioun bei den Touristen, dass si e puer Deeg gratis duerch d’Land konnte fueren.

Fir Leit, déi net grad matzen an der Stad wunnen, guer net ze schwätzen. Souguer, wann een zu Sandweiler wunnt, wat jo wierklech e Kazesprong vum Flughafen ass, kann een déi éischt ronn 10 Vollen (!) mam ëffentlechen Transport net kréien. Dobäi ass de Findel soss wierklech gutt ugebonnen, mee et sinn d’Detailer, déi dofir suergen, dass een eben awer en Auto brauch.

De Weekend ass mer nees opgefall, wéi voll d’Busser nuets waren. Dat beweist jo, dass d’Leit gären dorop zeréckgräife fir heem. Vläicht och well si deen een oder anere Patt méi gedronk hunn. Änlech wéi déi voll Zich an Däitschland. D’Demande ass do. Mee d’Offer muss der Demande och gerecht ginn. An der Woch muss een zum Äschepuddel ginn, fir zur Zäit heemzefueren. Déi lescht Busse fueren ëm Hallefnuecht an duerno heescht et trëppelen oder Taxi oder awer de privaten Auto. An och hei gëllt: Mir schwätze just vun der Stad. Bei all de Problemer iwwer Land si mer emol nach guer net ukomm.

Dass ee sech mam ëffentlechen Transport muss upassen, e bësse méi laang brauch an et och emol e puer Retarde kënne ginn, dat huelen ech gären a Kaf. Mee den Haaptproblem zu Lëtzebuerg ass, dass et ouni Auto de facto net geet. A wa jiddereen trotzdeem e Gefier muss hunn, och wann et net all Dag genotzt gëtt, ass dem Verbëtze vu Ressourcë wéineg gehollef.

Dobäi kënnt, dass et duerch Klengegkeeten de Leit, déi net vu sech aus motivéiert sinn, schwéier gemaach gëtt, sech ëmzestellen. Huet deen een Zuch Verspéidung* (an dat kënnt leider nawell dacks vir) verpasst een d’Verbindung, et ass ee genervt, kënnt ze spéit op d’Aarbecht an d’Motivatioun, op den ëffentlechen Transport ëmzeklammen, ass fort. Och wa Verbindunge per se schlecht openeen ofgestëmmt sinn, kéint een einfach nëmmen de Kapp rëselen. Oder Busser, déi ouni Grond um éischten Arrêt ze spéit fortfueren. An Zich, déi e Vëloswagon hunn, mee fir de Vëlo d'Träpplek eropzeschleefen, muss ee fir d’éischt emol Muskelen untrainéieren.

Beispiller ginn et der vill, wie reegelméisseg mat den Öffis ënnerwee ass, kennt der en Masse. Mee da sinn och déi Momenter, déi alles nees gutt maachen. Zum Beispill wann ee nach gelaf kënnt an de Buschauffer extra waart. Domadder wëll ech soen: Et ass natierlech net alles schlecht a villes gëtt och scho gemaach, fir d’Offer ze verbesseren. Mee eleng e steierfinanzéierten ëffentlechen Transport geet eben net duer, fir dass d’Leit vun engem Dag op den aneren all den Auto stoe loossen.

An deem Sënn: E Kuss fir de Bus.

*Bei den CFL schwätzt een eréischt vun engem Retard vu 6 Minutten u vu "Verspéidung".