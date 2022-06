An der TNS Ilres Sonndesfro gouf d'Regierungskoalitioun gestäerkt, den Opstig vun de Piraten liicht gebremst an d'CSV mat engem klenge Erfollegserliefnis fir hir rabiat Oppositiounsaarbecht belount. Dëse Sondage ass wuel tëschent Guillemeten "just" en aktuelle Stëmmungsbarometer e gutt Joer virun de Walen a keng Prognose. An awer loosse sech Trends erkennen.

De Commentaire vum Pierre Jans

Zum Beispill, dass eng Persoun eng ganz Partei an de Sondage wäit no vir brénge kann. De Sven Clement huet ëmmer zu allem eppes ze soen. Dat kann een als Fläiss bezeechnen. Clever ass seng einfach an effikass Kommunikatioun allemol.

Wann e Sonndeg géif gewielt ginn, kéim seng Partei nämlech op 6 Sëtz. Jo, ee manner ewéi beim Sondage am November. Awer nach ëmmer dräimol sou vill, wéi bei de leschte Walen. Dat ass vläicht héich gegraff. Egal wéi, et geet a Richtung véier Sëtz fir d'Piraten. Mä fir wat stinn d'Piraten da lo wierklech? A wie séiz nieft Clement a Goergen dann nach an der Chamber? Sëtz kann ee multiplizéieren. De Sven Clement net.

Et fält op, dass déi Gréng net méi mat der DP an der LSAP op engem Niveau sinn. Si sinn an de leschte fënnef Joer ëmmer méi an d'Roll vum Juniorpartner geschrumpft. Hir traditionell Wielerschaft léisst se awer net am Stach. Aacht Sëtz fir déi Gréng.

Géif elo gewielt ginn, wär d'Regierungsbildung extrem spannend.

Blo-Rout-Gréng hätt mat 32 Sëtz nees méi eng ferm Majoritéit. Am November gouf souguer vu Véiererkoalitiounen geschwat, well et net méi duergoung zu dräi. Mä de Corona-Frust huet nogelooss an déi virdru bestrooften, hunn d'Restriktioune selwer nees dierfen ofschafen.

Déi gescheitert Tripartite an déi verréckelt Indextranchen hunn d'Stëmmung vis-à-vis vun der Regierung och net verschlechtert.

Virun allem d'LSAP wär elo mat zwee Sëtz méi ewéi 2018 ee Gewënner vun de Walen. D'Paulette Lenert géif vläicht drop halen, déi éischt Premierministesch ze ginn. Mam Risk, dass d'DP vum Xavier Bettel da mat der CSV géif negociéieren?

D'Resultater vun der Sonndesfro fir déi zwou Parteie sinn och interessant. D'DP ka Merci soen, dass de Wieler hir Affäre wéi et schéngt vergiess huet. Am November wären d'Demokrate wéinst der Plagiatsaffär vum Premier an der Corinne Cahen, déi wéinst Covid-Clusteren a CIPAen am Kräizverhéier stoung, just nach op 9 Sëtz komm. Elo wären et der nees 12 fir d'DP. An dat, obwuel déi Befroten déi rezent Aarbecht vun de Liberalen net besser ageschat hunn, ewéi am November.

Déi Blo profitéiere vun hirem Xavier Bettel, dee sech déi nächst Méint ëmmer méi als Politiker vu Welt inzeenéiere wäert. De Xavier Bettel an Afrika, de Xavier Bettel vläicht deemnächst zu Kiew. Ouni deene Reesen d'Importenz wëllen ofzeschwätzen: dat ass natierlech och fir d'Kameraen.

D'Majoritéitspolitiker – virun allem déi an der Regierung - musse sech awer wuel drop astellen, dass e klenge Feeler vun elo u scho grouss Konsequenzen en Vue vun de Walen dat nächst Joer kann hunn.

An d'CSV wäert weider op Skandaler laueren. A wann nëmmen dee geréngsten Doute do ass, wäerte se déi ausschluechten. Ëmmerhi krute si mat der Method an der Ëmfro elo mol nees eng Kéier ee Sëtz bäi. Firwat sollte se domadder ophalen? All Sëtz zielt an der Lutte géint dat schlechtste Walresultat an der Geschicht vun der Partei.

D'ADR vum Fred Keup léisst Plommen, an déi Lénk bleiwen um selwechten Niveau.

A fir de Krees zouzemaachen: een Numm geet och duer, fir eng nei Partei aus dem Stand op 2,9 Prozent ze bréngen. Fokus. vum Frank Engel.