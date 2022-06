Mécht déi Europäesch Zentralbank grad dat richtegt, fir staark genuch géint d'Präisdeierecht virzegoen? Wisou sou virsiichteg? An op wat musse mer eis a Punkto Präishaussen nach astellen? Dat freet sech d’Diana Hoffmann a sengem Commentaire.

Commentaire vum Diana Hoffmann

Och Leit, déi nach net esou al sinn, komme sech méiglecherweis al vir, wa se soen: "Oh vreck, ass dat deier ginn." Op e Coup méi al ginn? Nee, d'Präisdeierecht galoppéiert den Ament dovun, sou datt ee sengen Ae munchmol net méi traut. D'Grillwurscht op engem Fest fir 4,80 Euro. Rezent war déi dach nach e ganzen Euro méi bëlleg?

De Retter an der Nout, an esou Fäll, soll jo aus Frankfurt kommen. Dat a Form vun der Europäescher Zentralbank, der EZB. Hir Aufgab ass et d'Inflatioun ze kontrolléieren an de Wäert vun de Sue stabil ze halen. Vill komm vun do, ass awer an deem Sënn scho laang net méi. Labber Geldpolitik war an de leschte Joren Tromp. De Leetzëns bei Null, do sinn d'Länner frou. Bëllegt Geld fir Wuesstem an Innovatioun. Elo kann awer eigentlech net méi weider nogekuckt ginn! Wéi wäit soll, a kann, de Kafkraaftverloscht bei de Leit dann nach goen?

Déi Fro stellt ee sech besonnesch, zanter datt déi amerikanesch Zentralbank, d'Federal Reserve, gewisen huet, wat hir Äntwert op d'Präisdeierecht ass. Nämlech eng Hausse vum Leetzëns ëm 0,75 Prozent. A wat mécht d'EZB? Si sëtzt de Leetzëns ganz virsiichteg erop, grad emol ëm 0,25 Prozent. An annoncéiert, datt en dëst Joer soll maximal ëm 0,75 Prozent an d'Luucht goen. Gëtt si sou nach hirer Roll gerecht, d’Stabilitéit vum Euro vis-à-vis vum Dollar ze garantéieren? Wichteg ass dëst nämlech ënner anerem, wëll den Ueleg um Energiemarché an Dollar gehandelt gëtt.

Dat déi vu sou munchem erwaarte staark Reaktioun ausbliwwen ass, ass d'Symptom vun enger verwurrelter Situatioun, an deem déi Europäesch Unioun grad stécht. Wann d’EZB méi eng aggressiv Zënspolitik fiert, kënne Länner, déi héich verscholt sinn, wéi zum Beispill Italien, hir Scholden net méi zréckbezuelen. Dat wéinst den Zënsen op dëse Montanten, déi proportional an d'Luucht ginn. D'Suite dovunner wär am schlëmmste Fall nees eng Banken- a Finanzkris an Europa. Esoulaang dëse Problem net geléist ass, kann een a Fro stellen, ob d'EZB iwwerhaapt akkurat op d’Situatioun, wéi mer se am Ablack hunn, reagéiere kann.

Elo muss eng Léisung op EU-Niveau fonnt ginn, mat enger gemeinsamer Finanz- a Wirtschaftspolitik. Sou datt d'EZB kann hir Aarbecht maachen, ouni datt europäesch Länner dobäi Faillite ginn. Kann den Apparat Europäesch Unioun an dësem Fall séier zu engem Resultat kommen? Et ass ze hoffen! Bis dës Fro beäntwert ass, bleift et onkloer, wéi wäit d'Präisser nach weider an d’Luucht ginn, a wéi deier d'Grillwurscht gëtt. Et heescht dofir, besser de Rimm nach méi enk ze zéien.