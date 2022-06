Fir Nationalfeierdag konnt no 2 Joer Paus nees gefeiert ginn. De Fränz Aulner huet och bësse Party gemaach an hat dono natierlech e bësse Kapp wéi.

Am Commentaire vun haut vergläicht hie säin Hangover mat deem, deen der ganzer Welt bevirsteet.

De Commentaire vum François Aulner

No der Finanz- a Wirtschaftskris vun 2008-9 an der Scholdekris, déi Joren drop hu sech d’Marchéen duerno nawell gutt erholl. D’Boursëwäerter si reegelrecht an d’Luucht geschoss, parallel hu sech d’Investoren an d’Immobillièren d’Täsche gutt gefëllt, déi Räichst op der Welt si méi räich ginn, mee och de Chômage ass gefall. Eigentlech waren déi lescht Joren eng Party, also op mannst fir déi, di sech den Entréesticket konnte leeschten. Mee d’Party schéngt elo eriwwer ze sinn, virun allem wéinst der Explosioun vun der Inflatioun, der Präisdeierecht. Ënnert anerem de Putin huet d’Party verduerwen.

Fir déi iewescht 1% geet d’Party zwar op enger After weider, fir déi aner riskéieren d’Konsequenze vun der aktueller Kris gutt wéizedoen. An dann ass deen Hangover awer och nach näischt am Verglach mam eigentlechen Hangover an zwar d’Konsequenze vun der Klimakris. De Biodiversitéitsverloscht, ëmmer méi an ëmmer méi hefteg Ëmweltkatastrophen, de Manktem u Ressourcen fir eng Weltpopulatioun déi weider wiisst: Di schéin Zäite sinn eriwwer.

Da kënnt nach dobäi, datt d’Fronte verhäert sinn an de Rietsruck d’ganz Mënschheet e gudde Schrëtt zeréckgehäit huet. Hätt een nom Brexit, dem Trump, dem Afghanistan-Fiasko, der Covidkris an all den anere Schocke kënnen hoffen, et kéint ee sech endlech op d’Léisunge fir d’Klimakris konzentréieren, sou huet de Putin an de Krich an der Ukrain gewisen, datt nach Loft no Ënnen ass.

Leider muss een éischter domadder rechnen, datt weider Iwwerraschunge kommen an d’Welt dru wäerten hënneren, d’global Prioritéiten uerdentlech unzegoen.

Mee et däerf een net fatalistesch sinn: D’Mënsche sinn trotz alle Krisen nach ëmmer do an d’Vergaangenheet weist, datt d’Welt nees kann an déi richteg Richtung evoluéieren. Soss hätten d’Frae kee Stëmmrecht an déi Schwaarz nach Ketten un. An deem Sënn gëllt et sech, global op d’Prioritéit ze konzentréieren: d’Effete vun der Klimakris limitéieren, andeems weider technologesch Fortschrëtter gefërdert ginn. Well dat awer bei wäitem net duergeet, mussen och nei Reegele fir Ekonomie geschaaft ginn. Reegelen, déi dozou féieren, datt méi gerecht verdeelt gëtt an esou gewëss Aschnëtter acceptéiert ginn.

Graff resuméiert: Korporatismus muss gezäämt, konzentréierte Pouvoir reduzéiert, skrupellos Geschäfter ënnerbonnen a responsabelen a raisonnabele Konsum geléiert ginn.

A fir dat politesch z’erméiglechen, mussen all d’Lager, déi am Moment jo éischter Tendenz hu just no sech ze kucken, sech géigesäiteg d’Käpp anzeschloen an daf een op deen aneren ze sinn, endlech domadder ophalen a realiséieren, wat am Interêt vun all de Lager ass.