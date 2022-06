Et gëtt een, wann net méi, schwéier Wanteren, huet den Energieminister Claude Turmes gewarnt. Dank dem Putin muss elo an Europa Gas an allgemeng Energie gespuert ginn. U sech hätt dat scho laang misse geschéien, sou de Fränz Aulner an dësem Tëscheruff.

Den Tëscheruff vum François Aulner

D'Mënschheet verbraucht ze vill Ressourcen a stéisst ze vill Dréck an d'Loft aus. Et ass deels schonn ze spéit, fir d'Klimakris ze verhënneren, mee op d'mannst kéint een de Schued limitéieren. De Konsens, datt den aktuelle System net nohalteg ass, ass relativ grouss. Bei der Fro, wat a wéi misst gemaach ginn, do scheede sech awer d'Geeschter hei am Land. An Europa. An uechter d'Welt. Mee wien ass de Béise bei der Saach? Déi, déi méi wäit wëlle goen oder déi, déi ewéi d'USA oder Australien, de Kapp an de Sand gestach hunn oder stiechen, fir nëmme keng Stëmmen ze verléieren? Europa spillt mat sengen Ziler an der Energietransitioun zanter Jore schonn eng Virreider-Roll - vue datt d'Industrialiséierung an Europa an an den USA ugefaangen huet, ass dat och legitim. Mee engersäits ass d'europäesch Unioun net wäit genuch gaangen an ass nach ëmmer ofhängeg a gëtt dann och nach gläichzäiteg an ëmgekéiert fir hir Ambitioun kritiséiert. Nom Motto: mir schneiden eis an d'eegent Fleesch, andeems mir méi wäit ginn ewéi aner Kontinenter. Falsch ass d'Kritik awer am Sënn, datt d'europäesch Unioun duerch méi Autonomie méi souverän wier an doduerch méi ze mellen hätt, mee virun allem ass d'Kritik falsch, well d'Konsequenze vun der Klimakatastroph jo musse limitéiert ginn. Richteg zynesch sinn déi Kritiker, déi léiwer mat Russland géinge weider kollaboréieren an d'Aggressioun op d'Ukrain a Kaf huelen, ewéi musse méi deier Rechnungen ze bezuelen. Legitim ass d'Kritik par konter wa bei der Ëmsetzung Ongerechtegkeete entstinn, Inkoherenze bestinn, heiansdo onrealistesch Objektiver opgestallt ginn oder tatsächlech d'EU hir eegen Ekonomie schwächt soulaang déi aner net matzéien.

Luxus als Selbstverständlechkeet

Wéi konnt et esou wäit kommen, datt d'Politik an der EU esou tëscht Hummer an Amboss geroden ass? Ma well et hir bis elo net genuch gelongen ass, all déi Mëssstänn bei der Ëmsetzung vun den ambitiéisen Ziler prioritär aus dem Wee ze raumen. An dat gesäit een nees beim Widderstand vu Verschiddener géint den Appell u jiddereen, fir ze spueren. Spueren a wann et muss sinn, taxéieren misst een ebe grad do, wou et Sënn mécht: Ee Beispill ass onnéidegen Luxus, souwisou dacks ouni all Goût. En anert Beispill sinn d'Black Fridays, wou de Shopping-Junkien net bewosst ass, datt hannert all bëllege Produit Energie, Ressourcen a by the way en ënnerbezuelten Aarbechter stiechen. Oder nach d'Gasheizunge bei Terrassen am Wanter. Si mir am Fong esou verwinnt, datt all Confort neierdéngs eng Selbstverständlechkeet ass?

Well d'Politik net genuch op d'Gerechtegkeetsfro bei der Klimapolitik ageet, feelt d'Acceptanz net just bei Egoisten, mee och bei Leit, déi bereet wieren hiren Deel ze maachen, mee net wëlle fir domm verkaaft ginn. D'Politik an der EU huet sech duerch déi Feelaschätzung selwer tëscht Hummer an Amboss bruecht. Et ass awer keng Fatalitéit a géing d'Klimapolitik am breede Sënn gerecht kalibréiert ginn, kéint d'EU hir Virreiderroll spillen an déi aner matzéien. Dann natierlech rëm à Konditioun, datt jiddereen dee Courage och géing honoréieren.