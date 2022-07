D'Lëtzebuerger Ekonomie funktionéiert nom Prinzip: "Wuesstem, Wuesstem, Wuesstem".

Ma lo an der Kris gëllt et sech als attraktive Standuert ze behaapten a weider Main d'oeuvre op Lëtzebuerg ze lackelen. An do gëtt et gewëss Risken, mengt de Pit Everling a sengem Commentaire.

"Le Luxembourg n‘est plus intéressant pour moi!" Eng Ausso déi mech markéiert huet. Gemaach huet se rezent an engem zoufällege Gespréich e Mann vun ëm déi 50 Joer, dee méi wéi 20 Joer zu Lëtzebuerg lieft an op engem Büro schafft. A sengem Heemechtsland hätt hien entretemps änlech vill Kafkraaft a méi Liewesqualitéit an dofir géing hien zeréck goen, sou de Mann. Sécher ass dat eng eenzel Ausso vun enger eenzeler Persoun, déi net ka generaliséiert ginn.

Et kann ee sech awer mol prinzipiell d‘Fro stellen, wéi attraktiv Lëtzebuerg iwwerhaapt nach als Plaz fir ze liewen an ze schaffen ass?



Zënter Joerzéngte gëtt zu Lëtzebuerg eng kënschtlech Ekonomie opgeblosen. Sécher huet d‘Land a villen Hisiichte vun där Evolutioun profitéiert, zemools finanziell. A Krise wéi lo am Moment gëtt dee Modell awer op d‘Prouf gestallt. Zum Beispill däerf d‘Finanzplaz net de Schnapp kréien.

Ma och den Aarbechtsmaart muss weider wuessen, fir datt de System funktionéiert, déi faméis Rentemauer steet schonn do ze wénken. Zejoert war d'Croissance beim Emploi mol nach gutt, mä bleift dat esou?

D'Situatioun ass aussergewéinlech. Lëtzebuerger maachen op deem Aarbechtsmaart just nach e Véierel aus a konzentréiere sech dacks op gewëss Secteuren. Dofir ginn onbedéngt Leit aus dem Ausland gebraucht, fir datt de Modell Lëtzebuerg weider kann dréien.

Besonnesch héich qualifizéiert an op där aner Säit niddereg qualifizéiert Main d‘oeuvre gëtt gesicht. Qualifizéiert Leit ginn awer dacks net méi fonnt. Dat huet méi Grënn. Mä och d'Attraktivitéit vum Grand-Duché däerf op där Plaz a Fro gestallt ginn.

D‘Salairë sinn zwar nach ëmmer héich, de Sozialsystem gutt an d'Liewesqualitéit och héich.

Ma de Meter Carré kascht plazeweis méi wéi 15.000€ a mat den aktuellen Zënse kréien eng Rëtsch Leit kee Prêt méi.

Als Konsequenz ginn d‘Leit vläicht lounen. Ma de Loyer mécht alt méi wéi d‘Hallschent vum Salaire aus.

Also loossen d‘Leit sech eventuell déi aner Säit vun der Grenz néier, wou et och schonn net méi gënschteg ass a wou deels gréisser Strecken all Dag mussen zeréckgeluecht ginn. Wien huet scho Loscht op Stau oder op laang Trajete mam ëffentlechen Transport?

Derbäi kënnt, datt d‘Konkurrenz méi grouss ginn ass. Eis Nopeschlänner bezuelen am Verglach guer net méi sou schlecht, zemools den däitsche Mindestloun ass no un eisem drun.

Qualifizéiert Personal ass och am Ausland rare a kann och do eng gewëss Remuneratioun froen an huet et dacks guer net méi néideg an en anert Land ze goen.

Wien d‘Statistike vum Statec kuckt gesäit, datt d‘Immigranten ëmmer manner aus eisen Nopeschlänner oder Portugal kommen, ma éischter vu méi wäit.

De Lëtzebuerger Modell wackelt (nach) net a wäert hoffentlech och weider funktionéieren. Ma en Vue vun der Zukunft gëtt et gewëss Risken an iwwert déi gëtt leider net vill geschwat.